ВИДЕО ⟩ В Рижском аэропорту появится новый пассажирский терминал

Цель тендера - выбрать подрядчика для строительства нового пассажирского терминала, комплекса обработки и сортировки багажа, подъездных путей, многоэтажной автостоянки и соединения аэропорта со станцией Rail Baltic. В конкурсе могут принять участие местные и зарубежные компании.

Аэропорт сообщил, что претенденты должны иметь годовой чистый оборот не менее 60 млн евро за три предыдущих года и продемонстрировать высокие финансовые и экономические показатели. Подробную информацию о требованиях можно найти ЗДЕСЬ.

Последний срок подачи заявок на участие в квалификационном раунде - 13 декабря в 14:00 по рижскому времени.

Площадь застройки нового терминала составит 45 000 квадратных метров, а стоимость строительства - 167 млн евро. Ожидается, что строительство нового терминала начнется в третьем квартале 2024 года и завершится к концу 2028 года.

Строительство предполагается вести в несколько этапов, что позволит Рижскому аэропорту работать на полную мощность в период строительства.