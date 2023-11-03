ВИДЕО ⟩ В Рижском аэропорту появится новый пассажирский терминал

Рижский международный аэропорт объявил первый раунд тендеров на строительство нового пассажирского терминала, стоимость которого оценивается примерно в 167 миллионов евро, сообщил аэропорт 3 ноября.
Цель тендера - выбрать подрядчика для строительства нового пассажирского терминала, комплекса обработки и сортировки багажа, подъездных путей, многоэтажной автостоянки и соединения аэропорта со станцией Rail Baltic. В конкурсе могут принять участие местные и зарубежные компании.
Аэропорт сообщил, что претенденты должны иметь годовой чистый оборот не менее 60 млн евро за три предыдущих года и продемонстрировать высокие финансовые и экономические показатели. Подробную информацию о требованиях можно найти ЗДЕСЬ.
Последний срок подачи заявок на участие в квалификационном раунде - 13 декабря в 14:00 по рижскому времени.
Площадь застройки нового терминала составит 45 000 квадратных метров, а стоимость строительства - 167 млн евро. Ожидается, что строительство нового терминала начнется в третьем квартале 2024 года и завершится к концу 2028 года.
Строительство предполагается вести в несколько этапов, что позволит Рижскому аэропорту работать на полную мощность в период строительства.
Проект финансируется за счет привлечения средств Европейского банка реконструкции и развития, других международных финансовых учреждений и кредитных организаций.