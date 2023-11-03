В начале апреля двадцать отважных вновь отправятся в арктический поход на собачьих упряжках. Участников Fjällräven Polar в Северной Швеции ждет путь протяженностью триста километров и продолжительностью шесть дней. Вдали от интернета, других современных удобств и мира в принципе участники уникального приключения научатся управлять собачьей упряжкой и выживать в природе в условиях непредсказуемой погоды и мороза, который вполне может достигать тридцати градусов ниже нуля и даже опускаться ниже.
Для самых смелых. Любой желающий может подать заявку на участие в уникальном арктическом походе на собачьих упряжках
Цель арктического похода на собачьих упряжках, который пройдет в полярных регионах Швеции и Норвегии со 2 по 8 апреля, заключается в том, чтобы предоставить участникам возможность испытать жизнь по ту сторону полярного круга и доказать, что при наличии подходящего снаряжения и должной тренировки поход в морозных условиях по силам каждому.
Каждый год для участия в походе на собачьих упряжках выдвигают свои кандидатуры десятки тысяч желающих. В прошлом году среди них было около сотни жителей Эстонии, и в число двадцати финалистов посчастливилось попасть 35-летнему предпринимателю Керту Кивасте из Пярну. По словам Кивасте, который занят в сфере информационных технологий, полярный поход помог ему обрести внутреннего искателя приключений.
«Я много путешествовал и много чего видел, но полярный поход – это действительно уникальный опыт, который, наверное, бывает раз в жизни, – вспоминает Керт Кивасте весенний поход на собачьих упряжках. – Неделя в окружении природы помогла очистить голову от всего лишнего, увидеть мир под абсолютно другим углом и найти друзей на всю жизнь».
Керт – пятый эстонец, которому довелось принять участие в популярном полярном походе Fjällräven. В 2014 году удача улыбнулась Катрине Шмиклер (она стала первой участницей Fjällräven Polar от Эстонии), в 2016 участие в походе принял фотограф-натуралист Ханс Маркус Антсон, в 2017 за полярный круг посчастливилось отправиться Кеттер Мишель, а в 2019 году участницей от Эстонии стала Майу Люнекунд, которая теперь руководит походами на собачьих упряжках.
В команду Fjällräven Polar войдет двадцать человек и более сотни ездовых собак. Маршрут начнется на берегу озера Пойккиярви в Северной Швеции и будет пролегать по территории крупнейшей вечной мерзлоты в Европе, а закончится в Северной Норвегии, в долине Сигналдален. На прохождение маршрута протяженностью триста километров у участников уйдет шесть дней.
«Это до последней детали продуманный поход и, хоть и в некотором роде экстремальный, он по силам каждому. Если вы еще сомневаетесь, выдвигать свою кандидатуру или нет, я советую забыть о страхах и заполнить заявление, ведь терять нечего – можно только приобрести», – добавил Керт Кивасте.
Заявление для участия в полярном походе может подать любой человек в возрасте от 18 лет, при этом не нужен опыт езды на собачьей упряжке и даже походный опыт. Счастливчики, которым повезет принять участие в приключении, определятся по результатам трех заданий в социальных сетях. Заявки на участие в походе принимаются до 19 ноября. Расходы на необходимое в походе снаряжение, авиаперелеты и нужное обучение покрывает Fjällräven.
Fjällräven Polar пройдет весной в полярных регионах Швеции и Норвегии, и увлечет 20 человек со всего мира в шестидневный полярный поход на собачьих упряжках, протяженность которого составит 300 километров. Шесть дней участники будут спать в лютый мороз под открытым небом, кормить своих ездовых собак и заботиться об их здоровье, постоянно адаптироваться к меняющимся погодным условиям, которые могут быть тяжелыми и беспощадными. Fjällräven Polar 2024 пройдет со 2 по 8 апреля.