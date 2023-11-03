Для самых смелых. Любой желающий может подать заявку на участие в уникальном арктическом походе на собачьих упряжках

В команду Fjällräven Polar войдет двадцать человек и более сотни ездовых собак. Маршрут начнется на берегу озера Пойккиярви в Северной Швеции и будет пролегать по территории крупнейшей вечной мерзлоты в Европе, а закончится в Северной Норвегии, в долине Сигналдален. На прохождение маршрута протяженностью триста километров у участников уйдет шесть дней.

«Это до последней детали продуманный поход и, хоть и в некотором роде экстремальный, он по силам каждому. Если вы еще сомневаетесь, выдвигать свою кандидатуру или нет, я советую забыть о страхах и заполнить заявление, ведь терять нечего – можно только приобрести», – добавил Керт Кивасте.

Заявление для участия в полярном походе может подать любой человек в возрасте от 18 лет, при этом не нужен опыт езды на собачьей упряжке и даже походный опыт. Счастливчики, которым повезет принять участие в приключении, определятся по результатам трех заданий в социальных сетях. Заявки на участие в походе принимаются до 19 ноября. Расходы на необходимое в походе снаряжение, авиаперелеты и нужное обучение покрывает Fjällräven.