Советует дизайнер: как обустроить маленькую прихожую

В коридорах многих семей, особенно там, где подрастают дети, всегда не хватает места. Чем больше количество оставленных там вещей, тем больше вам надо подумать о решениях для хранения. Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Eesti, делится рекомендациями, как красиво обустроить прихожую.

Первый шаг - планирование

«Прежде всего рекомендую продумать, какие вещи хранятся в прихожей и сколько их, а также где можно разместить мебель. Исходя из этого, можно выбирать предметы мебели и расставлять их. Следует учитывать нынешнее расположение розеток и то, где они могут понадобиться при возможной перестановке в будущем», - сказал Кастро.

Обычная прихожая, не очень уютная, не очень практичная. Фото: Ikea

Он также отмечает, что при оформлении прихожей следует учитывать три важных фактора: куда поставить обувь (особенно грязную или мокрую), где разместить верхнюю одежду семьи и где хранить ключи.

Вешалки, заваленные одеждой, уменьшают помещение

«Если у вас есть только крючки для хранения верхней одежды, это может выглядеть неряшливо, поэтому лучше хранить вещи в закрытом шкафу. Выбирайте гибкую систему хранения, которую можно адаптировать как для больших, так и для маленьких прихожих. Различные решения можно комбинировать между собой, и благодаря этому вы можете скомпоновать каркасы гардероба вместе, чтобы сформировать более высокий или низкий шкаф, разместить систему хранения под скошенным потолком или увеличить ее на всю ширину стены», - советует Кастро.

Когда места для хранения подобраны правильно, места становится больше. Фото: Ikea