Советует дизайнер: как обустроить маленькую прихожую

Прихожей зачастую уделяется незаслуженно мало внимания. По сути, прихожая – это помещение, которое гость видит в первую очередь, поэтому прихожая должна быть опрятной, практичной и удобной. Дизайнер интерьера делится советами, как обустроить прихожую, чтобы она выглядела уютно и привлекательно.
В коридорах многих семей, особенно там, где подрастают дети, всегда не хватает места. Чем больше количество оставленных там вещей, тем больше вам надо подумать о решениях для хранения. Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Eesti, делится рекомендациями, как красиво обустроить прихожую.
Первый шаг - планирование
«Прежде всего рекомендую продумать, какие вещи хранятся в прихожей и сколько их, а также где можно разместить мебель. Исходя из этого, можно выбирать предметы мебели и расставлять их. Следует учитывать нынешнее расположение розеток и то, где они могут понадобиться при возможной перестановке в будущем», - сказал Кастро.
Он также отмечает, что при оформлении прихожей следует учитывать три важных фактора: куда поставить обувь (особенно грязную или мокрую), где разместить верхнюю одежду семьи и где хранить ключи.
Вешалки, заваленные одеждой, уменьшают помещение
«Если у вас есть только крючки для хранения верхней одежды, это может выглядеть неряшливо, поэтому лучше хранить вещи в закрытом шкафу. Выбирайте гибкую систему хранения, которую можно адаптировать как для больших, так и для маленьких прихожих. Различные решения можно комбинировать между собой, и благодаря этому вы можете скомпоновать каркасы гардероба вместе, чтобы сформировать более высокий или низкий шкаф, разместить систему хранения под скошенным потолком или увеличить ее на всю ширину стены», - советует Кастро.
«Прежде чем крепить шкафы к стене, убедитесь, что стены прихожей подходят для этого, при необходимости можно укрепить стены для создания нужного решения. Сезонную одежду можно хранить на полках, а повседневную одежду можно повесить на вешалки», - рассказал дизайнер интерьера.
Он добавил, что мокрой одежде следует дать высохнуть при комнатной температуре, прежде чем положить ее в шкаф. Влажные вещи в шкафу могут вызвать неприятный запах.
Практичные решения экономят место
В небольшой прихожей очень удобны шкафы для обуви. «Например, полка для обуви глубиной всего 13 см с четырьмя секциями вмещает восемь пар обуви и идеально вписывается в узкие прихожие. Объединив два шкафа, в них можно хранить 16 пар обуви. Если в комнате есть плинтусы, стоит выбрать шкаф с ножками только у переднего края, который, таким образом, можно поставить прямо у стены над плинтусом», - сказал Кастро.
Помимо нехватки места, проблемой при обустройстве многих прихожих являются обычные стеновые ниши или выступающие части стен. Специалист рекомендует размещать в таких местах полки или стеллажи, где можно будет выставить какие-то безделушки или повесить постоянно теряющиеся предметы, например, ключи.
«Вешалки полезны по утрам, когда вы спешите и все идет не по плану. Это облегчает жизнь, если необходимые мелкие предметы, такие как ключи, солнцезащитные очки, кошелек и т. д., имеют определенное место. Также прикрепите полки ниже, чтобы дети могли сами забрать свою одежду. А еще добавьте зеркало, висящее на подходящей высоте, чтобы на него можно было взглянуть перед выходом из дома», — предложил дизайнер интерьера IKEA.
Умные решения, которые делают жизнь проще
Хороший способ придать вашей прихожей новый вид - использовать умные решения для освещения, такие как светодиодные умные лампы, свет которых можно регулировать по мере необходимости.
«С помощью пульта дистанционного управления или смартфона можно регулировать интеллектуальную лампочку, включать ее и выключать, а также устанавливать режим теплого или холодного света, чтобы создать уют. При желании можно добавить доступный датчик движения, который включает свет в комнате, когда кто-то по ней перемещается. Это экономит электроэнергию, поскольку таким образом лампы случайно не остаются включенными. Особенно это касается туалета и ванной комнаты и обязательно пригодится семьям с детьми. Освещение, подключенное к датчику движения, также можно легко настроить на яркость 30% или 100%. Более того, светодиодные источники света потребляют до 85% меньше энергии и служат в 20 раз дольше, чем лампы накаливания», - отметил Кастро.
Еще одно простое в установке решение - разместить в гардеробе светодиодные ленты на батарейках, теплый свет которых поможет быстро найти нужную одежду даже самым темным утром. Свет включается и выключается автоматически при открытии и закрытии двери, что помогает избежать ненужного потребления энергии.
Как сохранить прихожую в чистоте зимой?
«В осенне-зимний период грязь, распространяющаяся из коридора в комнаты, расстраивает многих. Пластиковый коврик для ног, который стоит всего несколько евро, защищает пол от грязи и камней, а также легко чистится и предотвращает попадание воды и грязи с зимней обуви в другие комнаты. Благодаря высокому краю вода и грязь прочно удерживаются на коврике. Его также можно эффективно комбинировать с полкой для обуви или скамейкой с полкой для обуви», - объяснил Кастро.
Чтобы в помещение грязь не заносилась, перед входом следует почистить обувь. Здесь на помощь тоже приходят коврики. За дверью дизайнер интерьера рекомендует выбирать коврик со щетиной, поскольку он лучше всего убирает грязь и снег. Такие придверные коврики также вполне доступны по цене. Есть большой выбор ковриков: выберите решение, закрывающее весь пол прихожей, гармонирующее с мебелью прихожей или просто имеющее красивый рисунок. Ковер в прихожей создаст уют.