Транспортный департамент обновит вопросы к экзамену по теории вождения

Руководитель экзаменационного отдела Департамента транспорта Аве Смирнов сказала ERR, что в начале 2023 года ведомство объявило тендер, в результате которого к настоящему дню было подготовлено 1200 новых вопросов для экзамена по теории вождения.

«Вопросы обновили с тем, чтобы модернизировать их и сделать более основанными на категориях. Поскольку новые вопросы нужно унифицировать, мы планируем вводить их постепенно, не позднее первого квартала 2024 года», – сказала Смирнов.