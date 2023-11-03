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Транспортный департамент обновит вопросы к экзамену по теории вождения

rus.postimees.ee
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Экзамен по вождению.
Экзамен по вождению. Фото: Sander Ilvest

Со следующего года Департамент транспорта обновит вопросы к экзамену по теории вождения, добавив 1200 новых вопросов, пишет Rus.ERR.

Руководитель экзаменационного отдела Департамента транспорта Аве Смирнов сказала ERR, что в начале 2023 года ведомство объявило тендер, в результате которого к настоящему дню было подготовлено 1200 новых вопросов для экзамена по теории вождения.

«Вопросы обновили с тем, чтобы модернизировать их и сделать более основанными на категориях. Поскольку новые вопросы нужно унифицировать, мы планируем вводить их постепенно, не позднее первого квартала 2024 года», – сказала Смирнов.

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