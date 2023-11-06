Разборки на олимпийском уровне. Что не поделили брейкеры?

Уровень эстонских танцоров высок не только по местным, но и по мировым стандартам. Например, наши танцоры Карина Екименко и Игнат Лахно являются многократными призерами европейских и международных соревнований. Подрастает новое поколение великолепных танцоров – тут стоит отметить Алексу Шрубковскую, которая также среди юниоров победительница и финалистка международных соревнований. Казалось бы, самое время представить страну на парижской Олимпиаде – еще раз подчеркнем, что уровень эстонских спортсменов позволяет не только достойно выступить, но и надеяться на медали.