Разборки на олимпийском уровне. Что не поделили брейкеры?

Олимпийские игры не за горами и борьба за места в сборной ведется нешуточная. Тем интереснее то, что сейчас происходит среди танцоров – в 2020 году брейкинг официально стал олимпийским видом спорта. И на Олимпиаде 2024 в Париже, то есть совсем скоро, впервые в истории пройдут состязания по брейк-дансу.
Уровень эстонских танцоров высок не только по местным, но и по мировым стандартам. Например, наши танцоры Карина Екименко и Игнат Лахно являются многократными призерами европейских и международных соревнований. Подрастает новое поколение великолепных танцоров – тут стоит отметить Алексу Шрубковскую, которая также среди юниоров победительница и финалистка международных соревнований. Казалось бы, самое время представить страну на парижской Олимпиаде – еще раз подчеркнем, что уровень эстонских спортсменов позволяет не только достойно выступить, но и надеяться на медали.