Пн, 6.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Разборки на олимпийском уровне. Что не поделили брейкеры?

Инна Мельникова
, cпортивный редактор
Facebook
Comments
Брейкеры очень хотят попасть на ОИ, но разборки между танцевальными организациями могут разбить все надежды.
Брейкеры очень хотят попасть на ОИ, но разборки между танцевальными организациями могут разбить все надежды. Фото: ETSÜ

Олимпийские игры не за горами и борьба за места в сборной ведется нешуточная. Тем интереснее то, что сейчас происходит среди танцоров – в 2020 году брейкинг официально стал олимпийским видом спорта. И на Олимпиаде 2024 в Париже, то есть совсем скоро, впервые в истории пройдут состязания по брейк-дансу.

Уровень эстонских танцоров высок не только по местным, но и по мировым стандартам. Например, наши танцоры Карина Екименко и Игнат Лахно являются многократными призерами европейских и международных соревнований. Подрастает новое поколение великолепных танцоров – тут стоит отметить Алексу Шрубковскую, которая также среди юниоров победительница и финалистка международных соревнований. Казалось бы, самое время представить страну на парижской Олимпиаде – еще раз подчеркнем, что уровень эстонских спортсменов позволяет не только достойно выступить, но и надеяться на медали.

Споры и раздоры

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх