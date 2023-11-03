Адвокат криптомиллионеров: решение об экстрадиции может быть незаконным

Заключенный между Эстонией и США договор об экстрадиции формально противоречит Конституции Эстонии, пишут сотрудники юридического факультета Тартуского университета Аннели Соо, Палома Крыыт Тупай и Кайе Прооде в обзоре, подготовленном по заказу адвокатского бюро Levin, представлявшего интересы Турыгина и Потапенко.

«Для Эстонии как правового государства недавний анализ Тартуского университета выявил шокирующий факт: за 14 лет 14 граждан были экстрадированы в США на основании договора, действительность которого вызывает сомнения», – заявил адвокат Юри Сирель, представлявший на этом процессе интересы компании Burfa Tech OÜ, принадлежащую подозреваемым в мошенничестве и отмывании денег Сергею Потапенко и Ивану Турыгину.

В начале сентября правительство Эстонии по предложению министра юстиции приняло решение об экстрадиции Турыгина и Потапенко в США. В середине сентября окружной суд, как и суд первой инстанции, счел содержание их под стражей с целью экстрадиции обоснованным и не удовлетворил ходатайство адвокатов о его замене электронным наблюдением. В конце октября суд еще раз подтвердил это решение.