Эстонская текстильная фабрика сократит треть работников

Qualitex, производитель трикотажной ткани, сократит 36 сотрудников и перенесет часть своей деятельности в другие страны Европы. На заводе Qualitex в Синди работало 84 человека.

Как сообщили на предприятии, их приоритетом является продолжение всех отношений с клиентами и расширение бизнеса, но экономическая среда Эстонии больше этого не позволяет. Владелица компании Кристи Тяхт отметила, что инфляция, высокие цены на энергоносители и последствия периода коронавируса характерны для всех стран Европейского союза, но методы поддержки экономики и конкурентоспособности различаются от страны к стране.