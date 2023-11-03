Пт, 3.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Эстонская текстильная фабрика сократит треть работников

Анника Аувяэрт
Facebook
Comments
Ткани производятся на фабрике Qualitex в Синди с 1997 года. Фотография десятилетней давности.
Ткани производятся на фабрике Qualitex в Синди с 1997 года. Фотография десятилетней давности. Фото: Urmas Luik

В октябре в Кассу по безработице сообщили о двух запланированных коллективных сокращениях на предприятиях в Пярнумаа: почти треть сотрудников уволит AS Qualitex, а Lihula Õmblus OÜ, которая в основном шила рубашки для скандинавского рынка, закроется и уволит всех шестерых сотрудников.

Qualitex, производитель трикотажной ткани, сократит 36 сотрудников и перенесет часть своей деятельности в другие страны Европы. На заводе Qualitex в Синди работало 84 человека.

Как сообщили на предприятии, их приоритетом является продолжение всех отношений с клиентами и расширение бизнеса, но экономическая среда Эстонии больше этого не позволяет. Владелица компании Кристи Тяхт отметила, что инфляция, высокие цены на энергоносители и последствия периода коронавируса характерны для всех стран Европейского союза, но методы поддержки экономики и конкурентоспособности различаются от страны к стране.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх