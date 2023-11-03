Фото ⟩ Олимпийская чемпионка взбесила фанатов

24-летняя Эберг, завоевавшая олимпийское золото в эстафете в составе женской сборной Швеции на Олимпийских играх в Пекине и завоевавшая две индивидуальные серебряные медали, недавно со своим отцом Томасом была на охоте в Вестерботтене.

Шведка выложила в соцсети фотографию с охоты, на которой позирует с подстреленной птицей. «После нескольких дней в горах я снова полна сил», - написала он под фотографией.

Под публикацией моментально появилось множество гневных комментариев, осуждающих охоту.

Эберг поняла, что фотография может вызвать негодование, но отказалась ее удалять.

«Не все понимают эту культуру. Некоторым людям охота и подобный отдых незнакомы. Я был готова к тому, что получу не только положительные отзывы», — сказала Эберг Expressen.