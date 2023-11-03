Вступит ли Ливан в войну против Израиля? Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла готовится обратиться к своим сторонникам. Его выступления ждет и ЦАХАЛ

В настоящий момент боевики «Хезболлы» совершают нападения на израильских военных на ливано-израильской границе и обстреливают территорию Израиля.

Столкновения оцениваются как весьма интенсивные, ЦАХАЛ сосредоточил на своих северных границах дополнительные силы, но до сегодняшнего дня не считалось, что «Хезболла» официально вступила в войну против Израиля на стороне ХАМАС.

Это может измениться поле выступления Насраллы, которого ждет не только арабский мир, но израильские военные и спецслужбы.

В чем заключается потенциальная эскалация

Учения боевиков «Хезболлы» в мае 2023 года. Фото: Getty Images

После нападения ХАМАС на Израиль, гибели почти полутора тысяч мирных израильтян и ответных бомбардировок сектора Газа «Хезболла» активизировала свои действия на ливано-израильской границе.

Израиль воевал с Ливаном дважды, в последний раз в 2006 году. Эта война, которую в Израиле называют Второй ливанской войной, была спровоцировала «Хезболлой», которая фактически полностью контролирует южные районы Ливана.

В этой связи объяснимо, почему внимание всего мирового сообщества обратилось к Ливану, как к потенциальному участнику более масштабной войны.

В настоящий момент столкновения боевиков и военных Армии обороны Израиля, а также ракетные и минометные обстрелы ограничиваются строго пограничными районами.

Некоторые эксперты даже видят признаки того, что «Хезболла» не стремится к эскалации, довольствуясь локальными стычками.

Главное ливанское издание на французском языке L'Orient-Le Jour, почти полностью посвященное в пятницу предстоящей речи Хасана Насраллы, считает, что объявления тотальной войны не будет.