Пт, 3.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Вступит ли Ливан в войну против Израиля? Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла готовится обратиться к своим сторонникам. Его выступления ждет и ЦАХАЛ

BBC News Русская служба
Facebook
Comments
BBC
Обращения Хасана Насраллы обычно транслируются по всей стране на больших экранах.
Обращения Хасана Насраллы обычно транслируются по всей стране на больших экранах. Фото: BBC News

В ближайшие часы глава ливанской радикальной группировки «Хезболла» Хасан Насралла обратится к своим сторонникам в Ливане и по всему миру. Это будет первое публичное выступление Насраллы с начала войны между Израилем и ХАМАС, и, как ожидается, он объявит о дальнейших шагах движения.

В настоящий момент боевики «Хезболлы» совершают нападения на израильских военных на ливано-израильской границе и обстреливают территорию Израиля.

Столкновения оцениваются как весьма интенсивные, ЦАХАЛ сосредоточил на своих северных границах дополнительные силы, но до сегодняшнего дня не считалось, что «Хезболла» официально вступила в войну против Израиля на стороне ХАМАС.

Это может измениться поле выступления Насраллы, которого ждет не только арабский мир, но израильские военные и спецслужбы.

В чем заключается потенциальная эскалация

Учения боевиков «Хезболлы» в мае 2023 года.
Учения боевиков «Хезболлы» в мае 2023 года. Фото: Getty Images

После нападения ХАМАС на Израиль, гибели почти полутора тысяч мирных израильтян и ответных бомбардировок сектора Газа «Хезболла» активизировала свои действия на ливано-израильской границе.

Израиль воевал с Ливаном дважды, в последний раз в 2006 году. Эта война, которую в Израиле называют Второй ливанской войной, была спровоцировала «Хезболлой», которая фактически полностью контролирует южные районы Ливана.

В этой связи объяснимо, почему внимание всего мирового сообщества обратилось к Ливану, как к потенциальному участнику более масштабной войны.

В настоящий момент столкновения боевиков и военных Армии обороны Израиля, а также ракетные и минометные обстрелы ограничиваются строго пограничными районами.

Некоторые эксперты даже видят признаки того, что «Хезболла» не стремится к эскалации, довольствуясь локальными стычками.

Главное ливанское издание на французском языке L'Orient-Le Jour, почти полностью посвященное в пятницу предстоящей речи Хасана Насраллы, считает, что объявления тотальной войны не будет.

«Маловероятно, что лидер «Хезболлы» напрямую объявит о начале всеобщей войны против Израиля. Но почти все, что он скажет, будет весьма похоже на объявление войны», - пишут авторы аналитической статьи на эту тему в L'Orient-Le Jour.

Между тем, ливанская пресса, контролируемая «Хезболлой» , уделяет особое внимание боевым действиям против Израиля в течение последних 24 часов, что может быть намеком на решимость руководства группировки.

Если эскалация все же произойдет, то в Израиле это будет официально считаться открытием второго фронта со всеми вытекающими последствиями военного времени, включая возможную наземную операцию на территории Ливана.

Наземные операции ЦАХАЛ - самое нежелательное развитие ситуации для «Хезболлы» , в прошлом демонстрировавшей свою неспособность противостоять Израилю в таком формате.

Для Израиля полномасштабная война на ливанском фронте означала бы массированные ракетные обстрелы израильской территории далеко за пределами приграничных районов: в распоряжении спонсируемой Ираном «Хезболлы» уже есть ракеты, способные покрыть значительную часть страны с севера на юг.

Неуловимый Насралла

Местонахождение Хасана Насраллы держится в строжайшем секрете. Даже израильские спецслужбы с их возможностями не могут его отследить.

Пятничное обращение лидера шиитских экстремистов записано заранее и будет показано по всем каналам ливанского телевидения.

«Хезболла» пошла на необычный для себя шаг и анонсировала его выступление за несколько дней до эфира, показав при этом несколько весьма драматичных роликов с участием Насраллы.

Эксперты полагают, что таким образом боевики насаждают атмосферу страха среди ливанцев, большая часть которых опасается прямых столкновений с Израилем.

Судя по некоторым опросам, значительная часть населения недовольна тем, что «Хезболла» стала основной политической и военной силой страны на фоне полного экономического упадка, и не хочет, чтобы группировка вовлекла Ливан в очередной конфликт.

Хасану Насралле предстоит пройти по тонкой грани: оказать посильную поддержку ХАМАС с одной стороны и избежать конфронтации внутри страны.

BBC
Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх