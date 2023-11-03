В ближайшие часы глава ливанской радикальной группировки «Хезболла» Хасан Насралла обратится к своим сторонникам в Ливане и по всему миру. Это будет первое публичное выступление Насраллы с начала войны между Израилем и ХАМАС, и, как ожидается, он объявит о дальнейших шагах движения.
Вступит ли Ливан в войну против Израиля? Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла готовится обратиться к своим сторонникам. Его выступления ждет и ЦАХАЛ
В настоящий момент боевики «Хезболлы» совершают нападения на израильских военных на ливано-израильской границе и обстреливают территорию Израиля.
Столкновения оцениваются как весьма интенсивные, ЦАХАЛ сосредоточил на своих северных границах дополнительные силы, но до сегодняшнего дня не считалось, что «Хезболла» официально вступила в войну против Израиля на стороне ХАМАС.
Это может измениться поле выступления Насраллы, которого ждет не только арабский мир, но израильские военные и спецслужбы.
В чем заключается потенциальная эскалация
После нападения ХАМАС на Израиль, гибели почти полутора тысяч мирных израильтян и ответных бомбардировок сектора Газа «Хезболла» активизировала свои действия на ливано-израильской границе.
Израиль воевал с Ливаном дважды, в последний раз в 2006 году. Эта война, которую в Израиле называют Второй ливанской войной, была спровоцировала «Хезболлой», которая фактически полностью контролирует южные районы Ливана.
В этой связи объяснимо, почему внимание всего мирового сообщества обратилось к Ливану, как к потенциальному участнику более масштабной войны.
В настоящий момент столкновения боевиков и военных Армии обороны Израиля, а также ракетные и минометные обстрелы ограничиваются строго пограничными районами.
Некоторые эксперты даже видят признаки того, что «Хезболла» не стремится к эскалации, довольствуясь локальными стычками.
Главное ливанское издание на французском языке L'Orient-Le Jour, почти полностью посвященное в пятницу предстоящей речи Хасана Насраллы, считает, что объявления тотальной войны не будет.
«Маловероятно, что лидер «Хезболлы» напрямую объявит о начале всеобщей войны против Израиля. Но почти все, что он скажет, будет весьма похоже на объявление войны», - пишут авторы аналитической статьи на эту тему в L'Orient-Le Jour.
Между тем, ливанская пресса, контролируемая «Хезболлой» , уделяет особое внимание боевым действиям против Израиля в течение последних 24 часов, что может быть намеком на решимость руководства группировки.
Если эскалация все же произойдет, то в Израиле это будет официально считаться открытием второго фронта со всеми вытекающими последствиями военного времени, включая возможную наземную операцию на территории Ливана.
Наземные операции ЦАХАЛ - самое нежелательное развитие ситуации для «Хезболлы» , в прошлом демонстрировавшей свою неспособность противостоять Израилю в таком формате.
Для Израиля полномасштабная война на ливанском фронте означала бы массированные ракетные обстрелы израильской территории далеко за пределами приграничных районов: в распоряжении спонсируемой Ираном «Хезболлы» уже есть ракеты, способные покрыть значительную часть страны с севера на юг.
Неуловимый Насралла
Местонахождение Хасана Насраллы держится в строжайшем секрете. Даже израильские спецслужбы с их возможностями не могут его отследить.
Пятничное обращение лидера шиитских экстремистов записано заранее и будет показано по всем каналам ливанского телевидения.
«Хезболла» пошла на необычный для себя шаг и анонсировала его выступление за несколько дней до эфира, показав при этом несколько весьма драматичных роликов с участием Насраллы.
Эксперты полагают, что таким образом боевики насаждают атмосферу страха среди ливанцев, большая часть которых опасается прямых столкновений с Израилем.
Судя по некоторым опросам, значительная часть населения недовольна тем, что «Хезболла» стала основной политической и военной силой страны на фоне полного экономического упадка, и не хочет, чтобы группировка вовлекла Ливан в очередной конфликт.
Хасану Насралле предстоит пройти по тонкой грани: оказать посильную поддержку ХАМАС с одной стороны и избежать конфронтации внутри страны.