Отбывший срок за убийство совершил еще одно страшное преступление

Фред, наказанный за грабеж и убийство в 2005 году, напал на Танеля (имя изменено), который находился в том же месте, что и его брат Оливер, в скейт-парке около 01:30 5 августа. Обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начали бить и наносить ранения Танелю разбитой стеклянной бутылкой, в результате чего на голове потерпевшего образовались две гематомы, порез длиной 5-6 см в паховой области, порез длиной 2 см в области ягодиц, и порез длиной 10 см на пояснице. Кроме того, Фреду и Оливеру сломали своей жертве носовую кость.