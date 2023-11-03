«Левадия» подала протест из-за скандального матча

«Левадия» забила гол в матче, но мяч Эйтора Мариньо Дос Сантоса (36-я минута) был отменен VAR, поскольку в предыдущем моменте была зафиксирована игра рукой капитана «Левадии» Расмуса Питсона. Мяч задел руку капитана «Левадии», но попадание было случайным, поэтому гол должен был бы быть засчитан.

Теперь «Левадия» сообщила, что подала протест на действия арбитров, обслуживавших игру (полевым арбитром был Кевин Кайвоя, а видеорефери — Кристо Кюлльястинен).

«В связи с этим мы хотели бы довести до футбольного сообщества нашу позицию! Мы знаем свои сильные стороны и то, над чем еще нужно работать. FCI «Левадия» исходит из принципов честной игры. Мы за справедливые принципы и равные условия для всех членов эстонской футбольной семьи», - заявила «Левадия».

«Левадия» не впервые сталкивается с противоречивым и предвзятым отношением со стороны судейского состава. Это привело к потере очков и как следствие может повлиять на распределение мест в чемпионате! Каждый клуб тратит много денег, времени и здоровья для достижения желаемого результата. Год упорной работы большого количества людей может быть сведен на нет из-за ошибок судей.

Вопрос в том, почему это происходит? FCI «Левадия» нуждается в сильных, конкурентоспособных клубах и сильном и честном чемпионате. Мы хотим равных, справедливых правил и их интерпретации для всех участников чемпионата. Победит лучший! Это позиция футбольного клуба «Левадия», руководства и игроков», — заключил клуб.

За два тура до конца сезона преимущество действующего чемпиона «Флоры» над «Левадией» составляет пять очков. Это оставляет «Левадии» небольшой шанс, поскольку в предпоследнем раунде они встретятся именно с «Флорой».