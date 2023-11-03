Фото и видео ⟩ На месте универмага открылся алкогольный магазин

Утром в четверг, 2 ноября, в здании бывшего универмага возле центральной площади Пайде открылся первый в Ярвамаа магазин CityAlko.
За 30 минут до открытия магазина суматохи в торговом зале не наблюдалось. Работники еще расставляли последние товары, находили то тут, то там товары без ценников и время от времени подходили к входной двери, чтобы посмотреть, ждут ли уже люди у входа.
Пришли за коньяком
Примерно за десять минут до открытия первые потенциальные покупатели уже были на месте. Среди них были дамы среднего возраста, а также пенсионеры и компании молодых людей.
Среди покупателей были жители Вяэтса Айли Варбе с мужем. Варбе быстро обходит магазин и быстро оказывается у касс. Уже с мыслями о праздновании Нового года она покупает бутылку коньяка. «Я не пью много алкоголя, но коньяк - для тех случаев, когда собирается большая компания, - говорит она. - Я пришла в новый магазин еще и потому, что мои соседи, среди которых есть и работающие люди, и люди старше нас, хотели, чтобы я ознакомилась с ассортиментом нового магазина за них».
Варбе считает открытие нового алкогольного магазина хорошей новостью, поскольку, как опытный охотник за скидками, она может подтвердить, что в магазинах, посвященных определенной группе товаров, иногда можно купить товар дешевле, чем в сетевых магазинах.
Айли Варбе добавляет, что теперь она дождется дня выплаты пенсии и вернется в магазин. «Мое внимание также привлекли шоколад и конфеты, - говорит она. - Я считаю, что в хорошем месте открылся красивый и нужный магазин. Я более чем уверена, что сюда начнут ходить люди».
Покупатели сменяют друг друга. Кто-то покупает пиво, кто-то напитки покрепче, а кто-то пришел за энергетиками. Кто-то ограничивается одной бутылкой или несколькими, а кто-то покупает целый ящик.
Оживление на центральной площади
В пайдеском магазине CityAlko получили работу пять человек. Заведующая Трийн Отсальт, проживающая в Тюри, говорит, что в магазине рады всем, ведь там продают не только алкоголь. «Наш ассортимент отличается от того, что вы можете найти в обычном магазине, - объясняет она. - Раньше я была большим любителем вина, но теперь я также смотрю в сторону более крепкого алкоголя. Шикарные этикетки, особая форма - некоторые бутылки можно купить только ради бутылки».
Отсальт также считает важным, что появление нового магазина немного прибавит оживленности окрестностям центральной площади Пайде.
Самый дорогой товар в торговом зале - трехлитровая бутылка коньяка Remy Martin стоимостью 315,99 евро. Цена на виски Johnnie Walker и игристое вино Dom Perignon также колеблется от 250 до 300 евро.