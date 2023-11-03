Фото и видео ⟩ На месте универмага открылся алкогольный магазин

За 30 минут до открытия магазина суматохи в торговом зале не наблюдалось. Работники еще расставляли последние товары, находили то тут, то там товары без ценников и время от времени подходили к входной двери, чтобы посмотреть, ждут ли уже люди у входа.

Пришли за коньяком

Примерно за десять минут до открытия первые потенциальные покупатели уже были на месте. Среди них были дамы среднего возраста, а также пенсионеры и компании молодых людей.

Среди покупателей были жители Вяэтса Айли Варбе с мужем. Варбе быстро обходит магазин и быстро оказывается у касс. Уже с мыслями о праздновании Нового года она покупает бутылку коньяка. «Я не пью много алкоголя, но коньяк - для тех случаев, когда собирается большая компания, - говорит она. - Я пришла в новый магазин еще и потому, что мои соседи, среди которых есть и работающие люди, и люди старше нас, хотели, чтобы я ознакомилась с ассортиментом нового магазина за них».

Варбе считает открытие нового алкогольного магазина хорошей новостью, поскольку, как опытный охотник за скидками, она может подтвердить, что в магазинах, посвященных определенной группе товаров, иногда можно купить товар дешевле, чем в сетевых магазинах.