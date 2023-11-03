Министр климата: завод по производству масел сможет работать до 2035 года

Министр климата Кристен Михал пояснил, что Госсуд ясно указывает, что разрешение на строительство и комплексное разрешение могут быть выданы, если завод будет соответствовать климатическим целям.

«Анализ Министерства климата показывает, что завод по производству масел вписывается в климатические цели до 2035 года. Если бы завод работал по той же технологии в 2035 году, это составило бы десять процентов целей Эстонии, и другим предприятиям пришлось бы предпринимать необоснованные усилия для достижения цели Эстонии, - сообщил Михал. - Большой экологический след нефтеперерабатывающего завода снижает возможности новых инвестиций и конкурентоспособность всех других эстонских компаний. Мы нашли наилучшее решение в сложной ситуации, поэтому то, что имеется, можно использовать в течение ограниченного времени, а затем технология производства должна быть менее загрязняющей».

В ситуации, когда завод по существу готов, Министерство климата искало юридически обоснованное решение, позволяющее хотя бы временно запустить завод с использованием нынешних технологий, чтобы окупить инвестиции и сохранить рабочие места. У Eesti Energia есть десять лет на разработку и внедрение менее загрязняющих технологий. Для их внедрения необходимо подготовить новую экологическую экспертизу и подать заявку на получение нового комплексного разрешения.