Министр климата: завод по производству масел сможет работать до 2035 года

Министр климата Кристен Михал в пятницу согласовал отчет об оценке воздействия завода по производству масел Enefit 280-2 на окружающую среду при условии, что завод сможет работать до конца 2034 года, и представил документ в Рийгикогу для принятия поправок в закон, необходимых для выдачи комплексного разрешения на определенный срок.
Министр климата Кристен Михал пояснил, что Госсуд ясно указывает, что разрешение на строительство и комплексное разрешение могут быть выданы, если завод будет соответствовать климатическим целям.
«Анализ Министерства климата показывает, что завод по производству масел вписывается в климатические цели до 2035 года. Если бы завод работал по той же технологии в 2035 году, это составило бы десять процентов целей Эстонии, и другим предприятиям пришлось бы предпринимать необоснованные усилия для достижения цели Эстонии, - сообщил Михал. - Большой экологический след нефтеперерабатывающего завода снижает возможности новых инвестиций и конкурентоспособность всех других эстонских компаний. Мы нашли наилучшее решение в сложной ситуации, поэтому то, что имеется, можно использовать в течение ограниченного времени, а затем технология производства должна быть менее загрязняющей».
В ситуации, когда завод по существу готов, Министерство климата искало юридически обоснованное решение, позволяющее хотя бы временно запустить завод с использованием нынешних технологий, чтобы окупить инвестиции и сохранить рабочие места. У Eesti Energia есть десять лет на разработку и внедрение менее загрязняющих технологий. Для их внедрения необходимо подготовить новую экологическую экспертизу и подать заявку на получение нового комплексного разрешения.
Для выдачи срочного комплексного разрешения необходимо внести изменения в Закон о промышленных выбросах. В пятницу министр климата также представил Комиссии Рийгикогу по окружающей среде предложение о необходимых изменениях в законе.
Министерство климата считает, что в экологическую экспертизу необходимо внести определенные изменения, на них также обратил внимание Госсуд. После того, как Eesti Energia осуществит необходимые изменения, Департамент окружающей среды сможет утвердить отчет о воздействии на окружающую среду, а Enefit Power сможет подать заявку на новое разрешение на строительство горуправе Нарва-Йыэсуу.
Оценка воздействия на окружающую среду также является основанием для подачи заявления на комплексное разрешение в Департамент окружающей среды. Процедура и выдача комплексного разрешения занимает максимум шесть месяцев. Запуск завода возможен после получения комплексного разрешения.
11 октября Госсуд анулировал разрешение на строительство завода, выданное входящей в группу Eesti Energia компании Enefit Power, поскольку при выдаче разрешения в оценке воздействия на окружающую среду были допущены ошибки.