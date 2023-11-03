Трагедия в Латвии: пропавший младенец найден мертвым, поиски матери продолжаются

1 ноября в Госполицию Латвии поступила информация об исчезновении Анны Янсоне 1989 года рождения и ее дочери Луизы Эвертовской 2023 года рождения. Вчера, 2 ноября, при проведении поисковых мероприятий сотрудники Госполиции обнаружили в лесу Валгундской волости Елгавского края автомобиль, в котором, к сожалению, объявленный в розыск младенец был найден мертвым. По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело, полиция продолжает поиск матери ребенка, передает RUS TVNET.
Получив заявление о пропаже матери с ребенком, полиция немедленно начала их поиски. В тот же день были проверены адреса, где могла находиться женщина с ребенком, исследованы окрестности. Полиция выяснила, что женщина с ребенком покинула свой дом утром 1 ноября на арендованном автомобиле.
2 ноября сотрудники полиции обнаружили вышеупомянутый арендованный автомобиль Toyota Corolla в лесном массиве в Валгундской волости. В его салоне находилось тело девочки. По факту ее смерти начат уголовный процесс, назначены экспертизы.
Полицейские с привлечением земессаргов и поискового объединения K9 SOS продолжают в этом районе поиски матери. В поисках используются технические средства, в том числе беспилотный летательный аппарат.
Анна Янсоне была одета в серое полупальто, черные джинсы и черную обувь. Полиция просит откликнуться всех, кто мог видеть женщину или располагает информацией, которая может помочь в ее поисках, обратившись в полицию по телефону 110.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā о найденном в лесу Елгавского края автомобиле (на латышском языке)