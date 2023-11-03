Трагедия в Латвии: пропавший младенец найден мертвым, поиски матери продолжаются

Получив заявление о пропаже матери с ребенком, полиция немедленно начала их поиски. В тот же день были проверены адреса, где могла находиться женщина с ребенком, исследованы окрестности. Полиция выяснила, что женщина с ребенком покинула свой дом утром 1 ноября на арендованном автомобиле.

2 ноября сотрудники полиции обнаружили вышеупомянутый арендованный автомобиль Toyota Corolla в лесном массиве в Валгундской волости. В его салоне находилось тело девочки. По факту ее смерти начат уголовный процесс, назначены экспертизы.

Полицейские с привлечением земессаргов и поискового объединения K9 SOS продолжают в этом районе поиски матери. В поисках используются технические средства, в том числе беспилотный летательный аппарат.

Анна Янсоне была одета в серое полупальто, черные джинсы и черную обувь. Полиция просит откликнуться всех, кто мог видеть женщину или располагает информацией, которая может помочь в ее поисках, обратившись в полицию по телефону 110.

Фото: Valsts policija.