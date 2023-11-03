Эстонии может не хватить запланированной зеленой энергии

Чуть больше года назад, когда Эстония взяла на себя обязательство производить в 2030 году столько же зеленой электроэнергии, сколько потреблять, в Министерстве климата приступили к активной работе. Чиновникам было поручено быстро разработать план для оживления рынка возобновляемых источников энергии и меры поддержки, чтобы было построено достаточное количество ветряных турбин и были выполнены все пожелания. Когда составление дорожной карты проекта приближалось к завершению и все с нетерпением ждали, что покажут результаты анализа насчет морских ветряных электростанций, внезапно выяснилось, что непонятно даже, какова вообще цель плана.