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Эстонии может не хватить запланированной зеленой энергии

Карл-Роберт Пухм
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Если Министерство экономики захочет привлечь в страну крупные промышленные компании, то запланированных наземных ветряных электростанций будет недостаточно, хотя именно их предпочитают в Министерстве климата. На снимке ветряная электростанция в волости Саарде в Пярнумаа.
Если Министерство экономики захочет привлечь в страну крупные промышленные компании, то запланированных наземных ветряных электростанций будет недостаточно, хотя именно их предпочитают в Министерстве климата. На снимке ветряная электростанция в волости Саарде в Пярнумаа. Фото: Marko Saarm

Для достижения амбиций Эстонии в области возобновляемой энергетики Министерство климата усердно работает над составлением дорожной карты проекта, но в Фонде предпринимательства и инноваций, который находится в подчинении Министерства экономики, считают, что ошибочна уже исходная задача плана.

Чуть больше года назад, когда Эстония взяла на себя обязательство производить в 2030 году столько же зеленой электроэнергии, сколько потреблять, в Министерстве климата приступили к активной работе. Чиновникам было поручено быстро разработать план для оживления рынка возобновляемых источников энергии и меры поддержки, чтобы было построено достаточное количество ветряных турбин и были выполнены все пожелания. Когда составление дорожной карты проекта приближалось к завершению и все с нетерпением ждали, что покажут результаты анализа насчет морских ветряных электростанций, внезапно выяснилось, что непонятно даже, какова вообще цель плана.

Министерство климата исходило из предположения, что к концу десятилетия Эстония должна производить 9,4 тераватт-часа зеленой электроэнергии в год. Эта цифра была взята не с потолка, а основана на анализе надежности энергоснабжения, выполненному компанией Elering, в котором прогнозируется, что к 2030 году наше годовое потребление электроэнергии может увеличиться с прошлогодних 8,4 тераватт-часа до 9,4 тераватт-часа.

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