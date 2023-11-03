Управа Ласнамяэ приглашает на танцевальные вечера под музыку 70-80-ых годов

Танцевальные вечера в районе Ласнамяэ давно стали хорошей традицией. Очередной такой вечер состоится в субботу 4 ноября в центре культуры «Линдакиви».

«В октябре состоялся первый танцевальный вечер осеннего сезона, на котором люди могли познакомиться друг с другом, пообщаться и потанцевать. Я приглашаю всех старых и новых участников на танцевальный вечер, чтобы провести его с удовольствием», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Танцевальные вечера проходят в центре культуры «Линдакиви» (Я. Коорти, 22). Танцевальные вечера начинаются в 18:00 и завершаются в 21:00. Мероприятия пройдут 4 ноября и 2 декабря. Танцевальное настроение задают ведущий и диджей.