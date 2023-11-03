ТЕХНИЧЕСКИЙ СБОЙ ⟩ Нарушена работа электронных услуг Кассы здоровья

Из-за технических помех нарушена работа электронных услуг Кассы здоровья.
«В работе услуг Кассы здоровья возникли временные помехи. Нарушена работа услуг на портале пациента digilugu, проверки страхования и выплаты компенсаций. Также возникли помехи в составлении и выдаче листов нетрудоспособности и цифровых рецептов», - сообщила Касса здоровья. Идет работа по ликвидации проблем и работа систем возобновится при первой возможности.
В прошлый раз проблемы в работе инфосистемы здоровья возникли в середине сентября, когда из-за помехи в программном обеспечении Perearst3, разработанном Medisoft AS, в инфосистеме возникло около 700 некорректных историй болезни, а информация о пациенте, содержащаяся в заключении историй болезни, смешалась с информацией о других людях.
По данным AS Medisoft, некорректных историй болезни было 672, с этим было связано 45 центров семейных врачей.
Первое сообщение о помехе в программном обеспечении поступило в клиентскую поддержку во второй половине дня 14 сентября через центр семейных врачей Раатусе.
Центры семейных врачей пользуются инфосистемой в своей ежедневной работе, ее посредством они передают данные в инфосистему здоровья. Если у врача нет доступа к корректным данным о пациенте, это может отразиться на составлении диагноза и лечении.
Инфосистема здоровья - это центральная государственная база данных, посредством которой оказывающие услуги здравоохранения лица, например, врачи и медсестры, могут обмениваться данными и видеть направленные другими врачами данные о здоровье пациента.