РАНЬШЕ И СЕЙЧАС ⟩ Куремяэский дуб загубили паломники

В настоящее время на месте древней дубравы остался жертвенный источник и засохший ствол священного дуба. Согласно летописи церкви пророка Илии Васькнарвского скита, в XVI веке под этим дубом крестьяне нашли икону Божией Матери, которая и по сей день хранится как религиозная реликвия в монастыре Куремяэ. Пюхтицкий Успенский женский монастырь был основан в 1891 году. Посещавшие монастырь православные паломники также стали подходить к роднику и к дубу. Даже сейчас родниковую воду уносят домой в больших канистрах, ведь считается, что она помогает от всевозможных проблем со здоровьем.