РАНЬШЕ И СЕЙЧАС ⟩ Куремяэский дуб загубили паломники

Согласно местному преданию, на холме в Куремяэ когда-то была дубрава. Археологи также обнаружили здесь крупное погребение XII–XIII веков с могилами народа водь (финно-угорский народ в России, коренное население Ленинградской области – прим. ред.). В древние времена дубравы часто и служили местами для захоронений.
В настоящее время на месте древней дубравы остался жертвенный источник и засохший ствол священного дуба. Согласно летописи церкви пророка Илии Васькнарвского скита, в XVI веке под этим дубом крестьяне нашли икону Божией Матери, которая и по сей день хранится как религиозная реликвия в монастыре Куремяэ. Пюхтицкий Успенский женский монастырь был основан в 1891 году. Посещавшие монастырь православные паломники также стали подходить к роднику и к дубу. Даже сейчас родниковую воду уносят домой в больших канистрах, ведь считается, что она помогает от всевозможных проблем со здоровьем.
Фрагменты коры священного дуба также отрезали и забирали для улучшения здоровья. Видимо, здоровье дуба не выдержало такого энергичного обдирания. Если в 1930 году окружность дерева была 4 м 30 см, то на рубеже тысячелетий она составила всего 4 м 17 см.
Старое дерево окончательно испустило дух в 1999 году. Несмотря на это, дуб до сих пор стоит и считается священным.