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РАНЬШЕ И СЕЙЧАС ⟩ Куремяэский дуб загубили паломники

Рейн Куресоо
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Дуб в Куремяэском монастыре, 1930-е годы.
Дуб в Куремяэском монастыре, 1930-е годы. Фото: Osvald Lepp, Sa Virumaa Muuseumid

Согласно местному преданию, на холме в Куремяэ когда-то была дубрава. Археологи также обнаружили здесь крупное погребение XII–XIII веков с могилами народа водь (финно-угорский народ в России, коренное население Ленинградской области – прим. ред.). В древние времена дубравы часто и служили местами для захоронений.

В настоящее время на месте древней дубравы остался жертвенный источник и засохший ствол священного дуба. Согласно летописи церкви пророка Илии Васькнарвского скита, в XVI веке под этим дубом крестьяне нашли икону Божией Матери, которая и по сей день хранится как религиозная реликвия в монастыре Куремяэ. Пюхтицкий Успенский женский монастырь был основан в 1891 году. Посещавшие монастырь православные паломники также стали подходить к роднику и к дубу. Даже сейчас родниковую воду уносят домой в больших канистрах, ведь считается, что она помогает от всевозможных проблем со здоровьем.

Фрагменты коры священного дуба также отрезали и забирали для улучшения здоровья. Видимо, здоровье дуба не выдержало такого энергичного обдирания. Если в 1930 году окружность дерева была 4 м 30 см, то на рубеже тысячелетий она составила всего 4 м 17 см.

Старое дерево окончательно испустило дух в 1999 году. Несмотря на это, дуб до сих пор стоит и считается священным.

Дуб в Куремяэ в настоящее время стоит при поддержке тросов, но для верующих, вероятно, также и с помощью святой силы.
Дуб в Куремяэ в настоящее время стоит при поддержке тросов, но для верующих, вероятно, также и с помощью святой силы. Фото: Рейн Куресоо
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