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«Человечеству больше не придется работать»: Илон Маск предупредил о будущем искусственного интеллекта

BBC News Русская служба
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BBC
Беседа Риши Сунака и Илона Маска стала завершающей в рамках двухдневного саммита, посвященного регулированию искусственного интеллекта.
Беседа Риши Сунака и Илона Маска стала завершающей в рамках двухдневного саммита, посвященного регулированию искусственного интеллекта. Фото: PA Media

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что искусственный интеллект приведет к тому, что человечеству больше не придется работать, а главным вопросом будущего для человечества станут поиски смысла жизни. Об этом он поговорил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в рамках двухдневного саммита, посвященного регулированию искусственного интеллекта.

Первый саммит такого рода прошел в Блетчли-парке в графстве Бакингемшир. В течение двух дней руководители технологических компаний, эксперты и политики обсуждали основы регулирования и безопасного использования технологий искусственного интеллекта.

В ходе саммита несколько крупных технологических компаний и стран подписали добровольное соглашение, позволяющее правительствам тестировать новейшие модели ИИ на предмет рисков для социальной стабильности и национальной безопасности.

К соглашению присоединились ряд крупнейших технологических компаний, включая OpenAI, Google DeepMind, Amazon, Mistral, Microsoft и Meta (объявленная в России «экстремистской организацией»).

На вопрос Риши Сунака о том, что Илон Маск думает об этой инициативе, владелец X (бывший Twitter) поддержал ее, потому что, как он выразился, «за прошедшие годы мы поняли, что иметь рефери - это хорошо».

Маск стал соучредителем OpenAI в 2015 году, но ушел через несколько лет из-за разногласий по вопросам безопасности искусственного интеллекта.

В июле этого года он основал собственную компанию в области ИИ, xAI.

Илон Маск считает, что одной из наиболее трудных задач будущего станет поиск смысла жизни.
Илон Маск считает, что одной из наиболее трудных задач будущего станет поиск смысла жизни. Фото: KIRSTY WIGGLESWORTH/POOL/AFP

«Близкий друг и лучший репетитор»

Илон Маск неоднократно говорил об опасностях со стороны искусственного интеллекта - незадолго до саммита он выступил с предупреждением, что ИИ может привести к вымиранию человечества.

«Что если однажды мы сделаем апдейт программного обеспечения, которое перестанет быть дружелюбным», - сказал Маск во время разговора с британским премьером.

«Существует проблема вокруг безопасности, особенно с роботами-гуманоидами - автомобиль, по крайней мере, не может загнать вас в здание или на дерево», - добавил он.

Среди прочего Риши Сунак и Илон Маск обсудили потенциальные преимущества ИИ.

«Одному из моих сыновей трудно заводить друзей: в этом плане товарищ в лице искусственного интеллекта может быть для него прекрасным решением», - признался Маск.

В сфере образования, по мнению Маска, искусственный интеллект может стать «лучшим и самым терпеливым репетитором».

Поиск смысла жизни

Илон Маск считает, что в будущем развитие искусственного интеллекта приведет к тому, что людям больше не придется работать.

«Мы становимся свидетелями самой разрушительной силы в истории, - заявил Маск. - Наступит день, когда работать больше не понадобится - вы сможете выполнять работу себе в удовольствие, но ИИ сможет делать абсолютно все».

«В этом есть как плюсы, так и минусы, - продолжил Маск. - Одной из наиболее трудных задач будущего станет поиск смысла жизни».

Илон Маск поддержал приглашение Британией на саммит представителя Китая, отметив, что «если они не принимают участия, в этом [саммите] нет смысла». Он добавил, что этот саммит войдет в историю как очень важный.

Премьер-министр Риши Сунак назвал встречу «знаковым достижением, благодаря которому мировые лидеры в области ИИ пришли к соглашению о срочной необходимости понимания рисков ИИ, что поможет обеспечить долгосрочное будущее наших детей и внуков».

В марте этого года Маск наряду с другими ведущими фигурами в области разработки ИИ подписал открытое письмо, в котором предлагалось сделать паузу в развитии технологий искусственного интеллекта до тех пор, пока не будут разработаны и внедрены надежные протоколы безопасности.

Однако критики предполагают, что этот шаг мог быть попыткой выиграть время, поскольку Маск стремился догнать компанию OpenAI, которая приобрела известность в этом секторе после запуска своего чатбота ChatGPT почти год назад, пишет издание Financial Times.

BBC
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