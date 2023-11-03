Американский миллиардер Илон Маск заявил, что искусственный интеллект приведет к тому, что человечеству больше не придется работать, а главным вопросом будущего для человечества станут поиски смысла жизни. Об этом он поговорил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в рамках двухдневного саммита, посвященного регулированию искусственного интеллекта.
«Человечеству больше не придется работать»: Илон Маск предупредил о будущем искусственного интеллекта
Первый саммит такого рода прошел в Блетчли-парке в графстве Бакингемшир. В течение двух дней руководители технологических компаний, эксперты и политики обсуждали основы регулирования и безопасного использования технологий искусственного интеллекта.
В ходе саммита несколько крупных технологических компаний и стран подписали добровольное соглашение, позволяющее правительствам тестировать новейшие модели ИИ на предмет рисков для социальной стабильности и национальной безопасности.
К соглашению присоединились ряд крупнейших технологических компаний, включая OpenAI, Google DeepMind, Amazon, Mistral, Microsoft и Meta (объявленная в России «экстремистской организацией»).
На вопрос Риши Сунака о том, что Илон Маск думает об этой инициативе, владелец X (бывший Twitter) поддержал ее, потому что, как он выразился, «за прошедшие годы мы поняли, что иметь рефери - это хорошо».
Маск стал соучредителем OpenAI в 2015 году, но ушел через несколько лет из-за разногласий по вопросам безопасности искусственного интеллекта.
В июле этого года он основал собственную компанию в области ИИ, xAI.
«Близкий друг и лучший репетитор»
Илон Маск неоднократно говорил об опасностях со стороны искусственного интеллекта - незадолго до саммита он выступил с предупреждением, что ИИ может привести к вымиранию человечества.
«Что если однажды мы сделаем апдейт программного обеспечения, которое перестанет быть дружелюбным», - сказал Маск во время разговора с британским премьером.
«Существует проблема вокруг безопасности, особенно с роботами-гуманоидами - автомобиль, по крайней мере, не может загнать вас в здание или на дерево», - добавил он.
Среди прочего Риши Сунак и Илон Маск обсудили потенциальные преимущества ИИ.
«Одному из моих сыновей трудно заводить друзей: в этом плане товарищ в лице искусственного интеллекта может быть для него прекрасным решением», - признался Маск.
В сфере образования, по мнению Маска, искусственный интеллект может стать «лучшим и самым терпеливым репетитором».
Поиск смысла жизни
Илон Маск считает, что в будущем развитие искусственного интеллекта приведет к тому, что людям больше не придется работать.
«Мы становимся свидетелями самой разрушительной силы в истории, - заявил Маск. - Наступит день, когда работать больше не понадобится - вы сможете выполнять работу себе в удовольствие, но ИИ сможет делать абсолютно все».
«В этом есть как плюсы, так и минусы, - продолжил Маск. - Одной из наиболее трудных задач будущего станет поиск смысла жизни».
Илон Маск поддержал приглашение Британией на саммит представителя Китая, отметив, что «если они не принимают участия, в этом [саммите] нет смысла». Он добавил, что этот саммит войдет в историю как очень важный.
Премьер-министр Риши Сунак назвал встречу «знаковым достижением, благодаря которому мировые лидеры в области ИИ пришли к соглашению о срочной необходимости понимания рисков ИИ, что поможет обеспечить долгосрочное будущее наших детей и внуков».
В марте этого года Маск наряду с другими ведущими фигурами в области разработки ИИ подписал открытое письмо, в котором предлагалось сделать паузу в развитии технологий искусственного интеллекта до тех пор, пока не будут разработаны и внедрены надежные протоколы безопасности.
Однако критики предполагают, что этот шаг мог быть попыткой выиграть время, поскольку Маск стремился догнать компанию OpenAI, которая приобрела известность в этом секторе после запуска своего чатбота ChatGPT почти год назад, пишет издание Financial Times.