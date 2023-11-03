«Человечеству больше не придется работать»: Илон Маск предупредил о будущем искусственного интеллекта

Первый саммит такого рода прошел в Блетчли-парке в графстве Бакингемшир. В течение двух дней руководители технологических компаний, эксперты и политики обсуждали основы регулирования и безопасного использования технологий искусственного интеллекта.

В ходе саммита несколько крупных технологических компаний и стран подписали добровольное соглашение, позволяющее правительствам тестировать новейшие модели ИИ на предмет рисков для социальной стабильности и национальной безопасности.

К соглашению присоединились ряд крупнейших технологических компаний, включая OpenAI, Google DeepMind, Amazon, Mistral, Microsoft и Meta (объявленная в России «экстремистской организацией»).

На вопрос Риши Сунака о том, что Илон Маск думает об этой инициативе, владелец X (бывший Twitter) поддержал ее, потому что, как он выразился, «за прошедшие годы мы поняли, что иметь рефери - это хорошо».

Маск стал соучредителем OpenAI в 2015 году, но ушел через несколько лет из-за разногласий по вопросам безопасности искусственного интеллекта.

В июле этого года он основал собственную компанию в области ИИ, xAI.

Илон Маск считает, что одной из наиболее трудных задач будущего станет поиск смысла жизни. Фото: KIRSTY WIGGLESWORTH/POOL/AFP

«Близкий друг и лучший репетитор»

Илон Маск неоднократно говорил об опасностях со стороны искусственного интеллекта - незадолго до саммита он выступил с предупреждением, что ИИ может привести к вымиранию человечества.

«Что если однажды мы сделаем апдейт программного обеспечения, которое перестанет быть дружелюбным», - сказал Маск во время разговора с британским премьером.