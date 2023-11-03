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ВИДЕО ⟩ Сербская полиция организовала крупный рейд по поимке мигрантов

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Сербские полицейские подразделения на границе с Венгрией.
Сербские полицейские подразделения на границе с Венгрией. Фото: Postimees

За неделю сербские власти задержали 738 нелегальных мигрантов в ходе рейдов на севере и востоке страны.

На прошлой неделе сербская полиция объявила о начале общенациональной операции по поимке мигрантов. Поздно вечером в четверг власти заявили, что в местных самоуправлениях Суботица, Сомбор и Кикинда вблизи венгерской границы и в районе города Пирот у границы с Болгарией они обыскали более 5 000 автомобилей и 32 домохозяйства, обнаружив паспорта и другие личные документы мигрантов. Всего было задержано более 700 мигрантов, несколько десятков из них взяты под стражу.

Хотя полиция не сообщила, откуда прибыли мигранты, очевидно, что большинство из тех, кто направляется в ЕС с Балкан, - выходцы с Ближнего Востока, из Пакистана, Афганистана и Северной Африки. Как правило, маршрут пролегает через Турцию, Болгарию, северную Македонию и через Сербию в сторону Венгрии.

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