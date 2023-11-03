ВИДЕО ⟩ Сербская полиция организовала крупный рейд по поимке мигрантов

На прошлой неделе сербская полиция объявила о начале общенациональной операции по поимке мигрантов. Поздно вечером в четверг власти заявили, что в местных самоуправлениях Суботица, Сомбор и Кикинда вблизи венгерской границы и в районе города Пирот у границы с Болгарией они обыскали более 5 000 автомобилей и 32 домохозяйства, обнаружив паспорта и другие личные документы мигрантов. Всего было задержано более 700 мигрантов, несколько десятков из них взяты под стражу.