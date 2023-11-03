Пара, которую обвинили в насилии над детьми, лишилась награды «Гордость Латвии»

Обвиняемая пара получил награду «Гордость Латвии» в 2015 году в номинации «Семья». Заявить кандидатов на награду может каждый житель Латвии, а десять лауреатов, получающих награду, ежегодно выбирает жюри. После выбора жюри с лауреатами общается команда организаторов, знакомых с их буднями и совместно готовящихся к торжественной церемонии.

«Обвинения противоречат набору ценностей, которые представляет "Гордость Латвии" и медиа-группа TV3 Group Latvija. Одна из главных целей награды "Гордость Латвии" - выделить истории, которые воплощают в себе самоотверженность и заботу о ближних», - объяснил решение аннулировать награду руководитель коммуникации TV3 Group Latvija Карлис Позняков.

Церемония награждения «Гордость Латвии» за 20 лет стала уважаемой и любимой традицией, призывающей ценить людей, которые своим трудом и самоотверженностью делают Латвию лучше, способствуя позитивным переменам, повышая чуткость, включение, улучшая взаимоотношения людей и общественное мышление.