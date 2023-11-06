Видео ⟩ Психолог: эскалация травли на работе действует по классической схеме

«Конфликты подобного рода возникают, если человек чем-то отличается от остальных. Это такой групповой процесс, когда у нас есть человек другого цвета кожи, другой национальности, других физических способностей или даже другого пола, если это один человек. И тут включаются механизмы, когда команда или группа пытаются "изменить" этого человека, переделать на свой лад, сделать его таким же, как все. И если человек не переделывается, тогда активируются такие групповые процессы как, например, игнорирование и остракизм, формируются коалиции против него, начинается групповое давление. И если все это не помогает, тогда травля может выйти на уровень физического насилия», - сказал Крылов.