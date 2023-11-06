Видео ⟩ Психолог: эскалация травли на работе действует по классической схеме

В этом выпуске передачи «Своя правда» речь пойдет о конфликтах на рабочем месте, в том числе и с работодателем. Умеют ли работники наших предприятий цивилизованно решать конфликты, какую роль в Эстонии играют профсоюзы и как не попасться в ловушку к нечестному работодателю - все эти вопросы обсуждают в студии юристы, представители профсоюзных и надзорных органов, работодатели и работники.
В передаче принял участие и психолог из Департамента социального страхования Роман Крылов, который рассказал о схемах раскручивания конфликта.
«Конфликты подобного рода возникают, если человек чем-то отличается от остальных. Это такой групповой процесс, когда у нас есть человек другого цвета кожи, другой национальности, других физических способностей или даже другого пола, если это один человек. И тут включаются механизмы, когда команда или группа пытаются "изменить" этого человека, переделать на свой лад, сделать его таким же, как все. И если человек не переделывается, тогда активируются такие групповые процессы как, например, игнорирование и остракизм, формируются коалиции против него, начинается групповое давление. И если все это не помогает, тогда травля может выйти на уровень физического насилия», - сказал Крылов.
Смотрите выпуск передачи «Своя правда» под названием «Слава труду!» уже в этот понедельник в 20.30 на телеканале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.