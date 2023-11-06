ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Русскоязычные себя накручивают; от новостей болею; спасет Бог: жители Эстонии о стрессе

- А как вы советуете защититься от стресса?

- Вовремя посещать психолога. Это очень ощутимая защита от стресса.

Алексей Еськов, сотрудник охраны (Таллинн)

Алексей Еськов. Фото: Денис Антонов

- Что является основной причиной стресса?

- Больше всего у нас вызывает стресс общая обстановка и в политике, и в экономике. Мы живем в такое мутное и, наверное, смутное время, когда любая информация уже грозит стрессом. Вот на Украине всё то, что произошло, для нас является стрессом. У нас в правительстве сами знаете что происходит - и этот политический кризис, тоже для нас является стрессом.

Любой человек на это реагирует. Для кого-то магазин - источник стресса, для кого-то школа. У меня-то внук ходит в эстонскую школу, так что в этом плане ни у меня, ни у внука стресса нет. А вот от общей ситуации приходится нервничать.

- Как вы рекомендуете защититься от стресса?

- Лично я читаю у новостей только заголовки. Заголовков достаточно, чтобы начать нервничать и дальше не читать. Рекомендую тем, кого новости вгоняют в стресс, не читать дальше заголовков.

Мне кажется, что сегодняшняя пресса - это источник психологического давления на нас. Я от новостей болею. Как мы ни стараемся от них уходить, они всё равно где-то как-то пролезают против нашей воли.

Кармо Харьяметс, мастер (Таллинн)

Кармо Харьяметс. Фото: Денис Антонов

- Что является основной причиной стресса?