По результатам проведенного Госканцелярией мониторинга общественного мнения, больше всего жители Эстонии беспокоятся из-за экономических проблем. Высокий уровень стресса испытывает каждый третий житель страны (34%), а умеренный - почти каждый второй (40%). По данным Института развития здоровья за два года проблемы с психическим здоровьем стали более частыми. Rus.Postimees спросил у жителей Эстонии, какие у них причины для стресса и как ему противостоять.
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Русскоязычные себя накручивают; от новостей болею; спасет Бог: жители Эстонии о стрессе
Валентин Алешин, инженер (Таллинн)
- Что является основной причиной стресса?
- Причина стрессов кроется в том, что у нас политическая непредсказуемость, а от политики все распространяется на другие сферы жизни. Сейчас все взаимосвязано и невозможно отделить от политики ни экономический кризис, ни общественные проблемы.
Экономика сейчас развивается не путём развития по экономическим законам рынка, а путем политических спекуляций. Это порождает стресс.
- А каким способом человек может уменьшить вероятность стресса?
- Я думаю, что человеку уже не под силу что-либо предпринять, чтобы что-то исправить в политике и избежать стресса.
- Если человек создал проблему, он же может ее и решить. Разве не так?
- Теоретически может. А практически все развивается давно по законам, которые неподвластны человеческому разуму. Все уже так запутались, что даже понимая, что все идет к большой мировой беде, ничего сделать не могут. Отсюда страхи, которые вгоняют в стресс.
- Значит, избавиться от стресса человеку невозможно?
- Возможно. Но это под силу только провидению и высшим силам. Единственное средство от стресса - это утешение в Священном Писании. Спасет Бог.
Оксана Смирнова, работник логистики (Маарду)
- Что для вас является источником стресса?
- Общая ситуация в стране. Экономические проблемы, международные конфликты, политический кризис у нас - все это источник непредсказуемости и стресса. Самое страшное, что сейчас такое время, что личная жизнь напрямую зависит от политических и экономических решений. Естественно, если у меня в жизни всё хорошо, то и внешние раздражители на меня влияют чуть меньше, риск стресса меньше.
- У вас есть действенные способы обойти стресс?
- Максимум позитивных эмоций при минимуме физических и финансовых затрат. Сегодня замечательная погода, листики лежат, ветра нет, солнце, значит надо идти на прогулку и наслаждаться теплом и солнцем. То есть радоваться жизни, помнить, что она не остановилась, и не программировать себя на плохое, как это часто с нами бывает. Надо уметь радоваться малому.
Дануте Михелиус, бухгалтер (Таллинн)
- Что является основной причиной стресса?
- Сами люди и есть основная причина. Я не знаю никакого стресса, а вот здесь многие русскоязычные накручивают себя и потом переживают. Насмотрятся телевизора и начинают нервничать. У спокойного человека проблем со стрессом нет.
- А каким способом человек может уменьшить вероятность стресса?
- Надо во всем видеть положительный момент. У меня нет знакомых, которые панику поднимают из-за новости какой-то. Не надо придумывать себе проблемы после просмотра политических или экономических новостей.
- Вы рекомендуете не читать новостей?
- Не читать никаких новостей, меньше смотреть телевизор. Нужно запускать каждое утро внутренний механизм положительных эмоций своей жизни, рассчитывать на лучшее.
Ирина Иванова, IT специалист (Тарту)
- Существуют ли общие причины для стресса?
- Сколько людей, столько и причин для озабоченности. Кому-то очень тяжело из-за семейных проблем, а у кого-то токсичная атмосфера на работе. Мне кажется, общих причин для стресса не существует. Я очень переживаю из-за международной напряженности, и это мой основной источник стресса. Внешнеполитическая ситуация и наше неопределенное будущее.
- А как вы советуете защититься от стресса?
- Вовремя посещать психолога. Это очень ощутимая защита от стресса.
Алексей Еськов, сотрудник охраны (Таллинн)
- Что является основной причиной стресса?
- Больше всего у нас вызывает стресс общая обстановка и в политике, и в экономике. Мы живем в такое мутное и, наверное, смутное время, когда любая информация уже грозит стрессом. Вот на Украине всё то, что произошло, для нас является стрессом. У нас в правительстве сами знаете что происходит - и этот политический кризис, тоже для нас является стрессом.
Любой человек на это реагирует. Для кого-то магазин - источник стресса, для кого-то школа. У меня-то внук ходит в эстонскую школу, так что в этом плане ни у меня, ни у внука стресса нет. А вот от общей ситуации приходится нервничать.
- Как вы рекомендуете защититься от стресса?
- Лично я читаю у новостей только заголовки. Заголовков достаточно, чтобы начать нервничать и дальше не читать. Рекомендую тем, кого новости вгоняют в стресс, не читать дальше заголовков.
Мне кажется, что сегодняшняя пресса - это источник психологического давления на нас. Я от новостей болею. Как мы ни стараемся от них уходить, они всё равно где-то как-то пролезают против нашей воли.
Кармо Харьяметс, мастер (Таллинн)
- Что является основной причиной стресса?
- Это проблема личности человека. Он сам создает вокруг себя атмосферу переживаний, суеты и опасности. У меня почвы для стресса нет. И если говорить честно, то в нашей стране ни у кого причин для стресса не существует. Если нужна работа, то ее всегда можно найти. Если заболел, можно получить лечение. У нас сильная экономика, нет войны, нет бандитов. Вот реальная картина. Где тут стресс?
- Значит против стресса выступает сама наша жизнь?
- Конечно. Только ее увидеть нужно. Не выдумывать себе проблемы, не беспокоиться без причин, а смотреть в будущее. Надо научиться видеть положительное. Надо думать положительно о себе и о других.
Юлия Иванова, диспетчер (Маарду)
- Что для вас является источником стресса?
- Страх потерять работу, потому что без работы не выжить. Для моей семьи это будет катастрофа. Мы еле-еле проживаем от месяца к месяцу. Еще тревога за своих близких. Вот гибель родственников тоже приводит к глубочайшему стрессу. А еще стресс появляется от общения с политизированными и истеричными людьми.
- А как вы советуете защититься от стресса?
- С работой и родственниками мы изменить ничего не в силах, а вот сократить общение с теми, кто подсел на новости, надо. Многие люди испытывают просто патологическую тягу к политике и новостям. У меня все каналы есть, а я новости давно уже не смотрю. На одних каналах говорят одно, на других говорят другое, у людей в голове безумная каша.
И когда таких встречаешь, они несут такую чушь, что тоже начинаешь переживать. А надо на все смотреть положительно. Смотрите фильмы, занимайтесь детьми, домашними питомцами, а если уж переживаете, то переживайте за близких, а не за цены в магазинах.
Сергей Владимиров, теплотехник (Таллинн)
- Что является основной причиной стресса?
- Сейчас у человека появляется стресс в связи с тем, что неизвестно во что нам обойдется зимний сезон. Вот эта непредсказуемость, сколько будет стоить зимой отопление, сколько будут стоить с нового года вода, газ.
Еще вызывает стресс резкое повышение цен в магазинах. А добавят еще два процента с оборота, так опять мы будем платить больше. Автоналог всех беспокоит. Я слышал, что автомобили семи лет даже нельзя будет зарегистрировать, потому что старые. Вот как не переживать нам из-за этого?
- А как нам не переживать? Каким способом уменьшить вероятность стресса?
- Хитрый вопрос. Наверное человек, живущий в стрессе, не может полноценно работать, полноценно отдыхать, потому что он постоянно испытывает напряжение или страх за будущее: боится цен, боится потерять работу, боится заболеть. Надо нам пересилить себя и победить стресс спокойствием.
Я оптимист. Оптимизм может побороть беспокойство. Он помогает смотреть на все с позиции того, что если что-то случится, то этого не избежать. А раз так, то зачем заранее переживать? Все болезни от нервов. Что дальше будет там с этими ценами, что по коммунальным платежкам, что в экономике? Придет, тогда увидим. От этого никуда не денешься, поэтому надо верить в хорошее.
Ирина Коваленко, пенсионерка (Кохтла-Ярве)
- Что для вас является источником стресса?
- Болезнь. Когда человек заболевает, то ни о чем другом он думать уже не может. А самое страшное, когда заболевают твои родственники. Главный источник стресса для всех, я думаю, это серьезная болезнь.
- У вас есть действенные способы побеждать стресс?
- Наверное, как причины стресса, так и способы борьбы с ним у всех людей одинаковы. Надо положительные эмоции искать. Не забывать себя в первую очередь, ни опускаться, ни сидеть сложа руки, а находить дело. Какие-то увлечения, о ком-то заботится, куда ходить и общаться с людьми. Люди, я считаю, самое лучшее средство от стресса, потому что одиночество в болезни его только подпитывают.
Комментарий автора
Согласно результатам проведенного в сентябре мониторинга общественного мнения, среди жителей Эстонии, испытывающих высокий уровень стресса, доля мужчин составила 32 процента, а доля женщин 36 процентов, причем лидером среди уездов является Ида-Вирумаа, где в стрессе пребывают 47 процентов населения.
Основной причиной появления стресса является сложная экономическая ситуация.
Например, предстоящие налоговые реформы в мае поддерживало 50 процентов всех жителей страны, а к сентябрю этот показатель сократился до 43 процентов.
Особенно негативно к предстоящим налоговым реформам настроены люди в возрастной группе от 50 до 64 лет. Среди уездов наиболее отрицательно настроены жители Северо-Восточной Эстонии.
На фоне снижения поддержки экономических преобразований падает и уровень доверие к правительству и Рийгикогу. Доля населения, доверяющего правительству, снизилась по сравнению с маем на девять процентов - с 48 до 39. Ещё более заметно снизилась доля людей, кто доверяет Рийгикогу - с 45 процентов в мае до 32 процентов в сентябре.
Политические и экономические проблемы для многих жителей Эстонии являются причиной появления стресса, который, в свою очередь опасен для здоровья.
Его последствия: повышенная нервозность, напряженность, нарушение сна, ускорение старения организма, дисбаланс в иммунной системе, сердечно-сосудистые заболевания и диабет. Также стресс может пагубно влиять и на психическое здоровье.
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