ЕВА ПУНШ ⟩ Быть в Эстонии своим: знать язык, принимать законы, осознавать независимость, радоваться успехам

Один из персонажей сериала «Утреннее шоу» в один момент вдруг возопил: «Почему вы заставляете нас выбирать одну-единственную идентичность, если намешано много?!»

Действительно, как выбрать? По крови, то есть по родителям? А если у них разные национальности? По родному/домашнему языку? А если в семье был принят не один язык, а два-три? По земле? Ну, типа, по месту рождения и постоянного проживания. А если семья переезжает каждый год? И везде на месте учит новый язык, и дети - с детского сада - владеют тремя-четырьмя-пятью языками? Выбрать что-то одно? Черное или белое? А нельзя ли серое или черно-белое?

Как объяснил нам дорогой Карлсончик, не на каждый вопрос можно ответить да или нет: например, так не ответить на вопрос «Перестала ли ты пить коньяк по утрам?».

В современном русском языке есть вариации идентичности: русский или россиянин. Ну, русским можно быть по национальности, россиянин же - гражданин РФ.

Графа в паспорте

В моем советском детстве в паспорте СССР существовала графа «национальность». Русские были в большинстве. Эту национальность можно было выбрать «просто так», в 16 лет при получении паспорта, особенно тем, кто проживал (согласно прописке) в РСФСР, а не в «национальных республиках».