В отличие от советских паспортов, в удостоверяющих личность документах Эстонской Республики нет раздела «национальность», однако несмотря на это, у многих русскоязычных жителей страны в связи с идентификацией себя по национальному признаку возникают душевные терзания. Публицист Ева Пунш предлагает людям не зацикливаться на «национальном вопросе» и настаивает, что та самоидентификация, которая позволит человеку чувствовать себя в Эстонии как дома, не касается не только национальности, возраста, пола, но и даже гражданства.
ЕВА ПУНШ ⟩ Быть в Эстонии своим: знать язык, принимать законы, осознавать независимость, радоваться успехам
Один из персонажей сериала «Утреннее шоу» в один момент вдруг возопил: «Почему вы заставляете нас выбирать одну-единственную идентичность, если намешано много?!»
Действительно, как выбрать? По крови, то есть по родителям? А если у них разные национальности? По родному/домашнему языку? А если в семье был принят не один язык, а два-три? По земле? Ну, типа, по месту рождения и постоянного проживания. А если семья переезжает каждый год? И везде на месте учит новый язык, и дети - с детского сада - владеют тремя-четырьмя-пятью языками? Выбрать что-то одно? Черное или белое? А нельзя ли серое или черно-белое?
Как объяснил нам дорогой Карлсончик, не на каждый вопрос можно ответить да или нет: например, так не ответить на вопрос «Перестала ли ты пить коньяк по утрам?».
В современном русском языке есть вариации идентичности: русский или россиянин. Ну, русским можно быть по национальности, россиянин же - гражданин РФ.
Графа в паспорте
В моем советском детстве в паспорте СССР существовала графа «национальность». Русские были в большинстве. Эту национальность можно было выбрать «просто так», в 16 лет при получении паспорта, особенно тем, кто проживал (согласно прописке) в РСФСР, а не в «национальных республиках».
В отделении милиции при получении первого паспорта в 16 лет даже уговаривали на «русского». Над этим иногда посмеивались: русский это как дворняжка, папа - азербайджанец, мать - украинка, но дети-то - русские. Не говоря уже о том, что многие сами выбирали эту национальность в надежде избежать преследования по «национальному признаку». Евреи, немцы, поляки, татары... В разные периоды существования СССР разные национальности находились под прицелом. «Русский» - это было своего рода убежище; возможно, временное, ну так хотя бы отсрочка. Не гарантия, так хоть что-то.
В современных эстонских документах графы «национальность» нет. Ни в паспорте, ни в id-kaart, ни в elamisluba, там есть лишь графы «гражданство» и «место рождения». Тем не менее, в Регистре народонаселения есть пункт «данные на основе показаний» (то есть с ваших же слов), где присутствует информация о вашей национальности и родном языке.
Если у вас возникли проблемы с собственной идентичностью, вы можете пойти и изменить информацию. Вот вы решили, что сегодня вы вдруг уже эстонец, и eesti keel on emakeel, идете и вбиваете эти данные. А завтра передумали - ну и вернули все обратно как было.
Если честно, я не знаю, на что влияют эти данные, разве что на статистику. Допустим, в Ида-Вирумаа по данным 2022 года зарегистрировано среди жителей прочих национальностей 0,001% поляков. Передумали быть поляком? Согласно статистике в Ида-Вирумаа количество поляков сразу уменьшилось на какую-то долю процента.
Миф о национальном государстве
Тем, кто рассказывает мне, что Эстония - это национальное государство, или о русофобии или просто ксенофобии в Эстонской Республике, могу лишь рассказать в ответ, что на курсах подготовки к сдаче экзамена на эстонское гражданство я познакомилась со вполне такой этнической эстонкой, у которой и предки, и национальность, и эмакеэль - eesti, eesti, eesti, а вот гражданства нет, и она была не в процессе восстановления гражданства или получения его по рождению/предкам, а именно в процессе получения его с нуля. Потому что ее бабушки/дедушки/прабабушки/прадедушки были высланы из Эстонии в Сибирь еще до основания Эстонской Республики, в 1916 году.
В советском паспорте потомкам удалось сохранить национальность «эстонец», но преференций им это не дало. Моя знакомая не является правопреемной гражданкой Эстонской Республики. Значит, все с нуля - срочный внж, постоянный внж, экзамен на знание эстонского языка (который у нее, в принципе, родной, но сдает его она как иностранка), экзамен на знание Конституции, ну и только потом паспорт.
Нет, господа-ребята, не в национальности дело. Такие правила игры: современная Эстония - не наследница СССР и не наследница Российской Империи, Шведского Королевства, Германского Кайзерства и так далее. Современная Эстония - наследница той Эстонской Республики, которая была создана в 1918 году. И да, согласно этой концепции, советский период – это всего лишь временная оккупация (а не возвращение в лоно Российской Империи). Оккупация закончилась - вернулись положения Республики. Если ваша русская, русскоязычная и насквозь даже православная бабушка была гражданином Эстонской Республики, вы имеете право на автоматическое получение гражданства, национальность тут значения не имеет.
Эстонии очень повезло все же, что период СССР был не настолько продолжителен, чтобы до восстановления независимости успели бы уйти в мир иной все те, кто застал воцарение прежнего режима. Для большинства советских республик (читай, колоний) возраст в 74 года стал критическим. Однако 1917-1991 - это все-таки как целая человеческая жизнь, и время забрало многих из тех, кто успел пожить «до».
Мантра о построенных заводах
Да-да, разумеется, никто не будет спорить, русские, ну, которые не россияне, а русские по национальности, жили и поживали в Эстонии с незапамятных времен. И вот если поискать в русскоязычной википедии статью о Таллиннской гимназии Густава Адольфа, то вам предложат перейти на «основную статью» с названием «Ревельская губернская гимназия», где будет указано, что это «старейшая гимназия России». С любопытным уточнением, что «первым, русским по происхождению преподавателем гимназии стал в 1785 году прапорщик Шелаванов»... Такая милота!
Это отличная иллюстрация к разговорам, что русские «хуторянам» дома, заводы, школы построили, а они - неблагодарные - только рушить умеют: ломать не строить (такое говорится, например, про демонтаж нерентабельных заводов-гигантов советского периода).
Когда я выгуливала в Силламяэ семь лет назад тартуских гостей, демонстрируя им парадный квартал города - Мере-пуйэстеэ - со словами: «Вот это самое красивое», в ответ услышала: «Jaa, хорошо немцы строили!». Ну понятно же, что «сталинские» жилые дома послевоенного периода по всему СССР строились руками пленных немцев. И кому эти «сталинки» - жемчужина советской архитектуры, а кому – «немецкие домики» (на Урале их, кстати, так и называли).
Ах да! Возвращаясь к вопросу самоидентификации: кто я, что я? Или вот мой ребенок, который гражданин Эстонии по рождению, билингв по языковому выбору, а по национальностям и крови имеет такую смесь (из тех, что известно родителям), что пальцев на двух руках не хватит перечислить. Русский эстонец? Эстонский русский?
Мне кажется, что для всех живущих в Эстонии, есть выбор идентификации с вариациями, вне зависимости от пола, возраста, национальности и даже гражданства. Вот основные возможности:
1. Ты живешь в Эстонии, ты знаешь ее язык, ты знаешь и принимаешь ее законы, ты осознаешь независимость Эстонской Республики, знаешь ее историю, отслеживаешь и радуешься ее успехам - в науке, культуре, спорте.
2. Ты живешь в Эстонии, обижаешься, что не все понимают твой «домашний язык», который отличается от государственного (который ты, конечно, знаешь, но не любишь, когда тебя «заставляют»), ты считаешь, что Эстония никогда не была и не будет самостоятельной, и «всегда ложится под хозяина», и уверен, что лучшим хозяином была и будет Россия. И правильная история Эстонии - это та, которая написана на русском для русских.
3. Ты родился и живешь в Советском Союзе, да, он закончился, но ты как подпольный миллионер Корейко, «не ешь, а питаешься», в ожидании, что все самое лучшее для тебя вернется.
Так что дело, конечно, не в «государственной русофобии», а именно в самоидентификации самих людей.
P.S. Уже в качестве постскриптума. Ни разу, ни от одного эстонца я за свои годы в Эстонии ни услышала слов «Ты понаехала, тебе бы помолчать!»; наоборот, всем моим знакомым эстонцам был интересен мой взгляд как свежего человека. Но о том, что я не имею права рассуждать об Эстонии, ее проблемах, потому что я тут не родилась, а «приехавши», я слышу только от местных русскоязычных, откровенно ориентированных на Россию. На что я могу ответить (сразу всем).
Я Эстонию сама выбрала, это не случайность, не решение родителей или обстоятельств. Это мой осознанный и ответственный выбор, поэтому - да, мой взгляд достаточно отличается от взглядов того, кто считает, что Эстония ему должна, потому что его дедушка тут завод в 1947 году строил.