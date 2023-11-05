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Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся: пропавшего водителя нашли и доставили в больницу

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Сийм Михайлов
, журналист
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Фото: Erakogu

Сегодня, 5 ноября, около четырех часов утра в волости Хальяла произошло ДТП: внедорожник, следовавший из Хальяла в Пыдрузе, вылетел с дороги и перевернулся через крышу.

Проживающие рядом с местом происшествия люди, проснувшиеся из-за связанного с аварией шума, сообщили о ДТП в полицию.

Водителя на месте происшествия сначала найти не удалось и связаться с ним не получалось, поскольку его телефон был на месте происшествия.

Затем полиция попыталась выяснить местонахождение водителя через родственников и с помощью полицейской собаки. Спустя некоторое время 31-летнего мужчину нашли на отдаленном заброшенном хуторе. Скорая помощь отвезла его в больницу.

Полиция начала производство о проступке по статьей об езде без водительских прав. 

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