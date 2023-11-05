Быстро среагировавшие ремонтник и охранник предотвратили крупный пожар

В воскресенье, 5 ноября, в 11:03 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в Тартуском центре креативной экономики. На месте выяснилось, что из-за ремонта загорелась деревянная конструкция стены на балконе.
На балконе Тартуского центра креативной экономики по адресу Калеви, 13, шли ремонтные работы, когда один из ремонтников вдруг заметил возгорание и сразу же начал его тушить.
Когда дым распространился по зданию, сработала система обнаружения пожара, и на происшествие отреагировал охранник G4S. Сотрудник службы безопасности сообщил о происшествии в Центр тревоги. Спасательный департамент отреагировал усиленным составом.
В ходе работ по тушению выяснилось, что искра попала на трухлявую деревянную конструкцию и подожгла ее. Точные обстоятельства пожара выяснятся в ходе расследования.
Благодаря быстрой реакции ремонтников и сотрудников службы безопасности удалось предотвратить дальнейшее распространение пожара и, по всей видимости, избежать крупной аварии. Пожар был ликвидирован примерно за полчаса.
Спасательный департамент, что при проведении огнеопасных работ необходимо также обеспечить постоянный контроль за строениями, находящимися по другую сторону стены.