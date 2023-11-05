Быстро среагировавшие ремонтник и охранник предотвратили крупный пожар

На балконе Тартуского центра креативной экономики по адресу Калеви, 13, шли ремонтные работы, когда один из ремонтников вдруг заметил возгорание и сразу же начал его тушить.

Когда дым распространился по зданию, сработала система обнаружения пожара, и на происшествие отреагировал охранник G4S. Сотрудник службы безопасности сообщил о происшествии в Центр тревоги. Спасательный департамент отреагировал усиленным составом.

В ходе работ по тушению выяснилось, что искра попала на трухлявую деревянную конструкцию и подожгла ее. Точные обстоятельства пожара выяснятся в ходе расследования.

Благодаря быстрой реакции ремонтников и сотрудников службы безопасности удалось предотвратить дальнейшее распространение пожара и, по всей видимости, избежать крупной аварии. Пожар был ликвидирован примерно за полчаса.