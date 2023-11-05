NYT: Упреки команды Зеленского в адрес Залужного свидетельствуют о расколе между политической элитой и армией

Вчера Офис президента Украины публично сделал выговор главнокомандующему Вооруженными силами Украины за объявление военного положения тупиковым, заявив, что подобные высказывания выгодны только России. Публичная конфронтация свидетельствует о расколе между политической элитой страны и военными в и без того непростое для Украины время, пишет New York Times.