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NYT: Упреки команды Зеленского в адрес Залужного свидетельствуют о расколе между политической элитой и армией

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Фото: SERGEY BOBOK

Вчера Офис президента Украины публично сделал выговор главнокомандующему Вооруженными силами Украины за объявление военного положения тупиковым, заявив, что подобные высказывания выгодны только России. Публичная конфронтация свидетельствует о расколе между политической элитой страны и военными в и без того непростое для Украины время, пишет New York Times.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, выступая по государственному телевидению, заявил, что утверждение генерала Валерия Залужного о том, что борьба с Россией зашла в тупик, облегчает работу агрессору. Жовка также подчеркнул, что высказывания высшего генерала страны вызвали панику и среди западных союзников Украины.

Чуть менее резко вчера слова Залужного отверг и президент страны Владимир Зеленский, который провел в Киеве совместную пресс-конференцию с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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