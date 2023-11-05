Агрессия России против Украины и война между Израилем и ХАМАС, являющиеся самым кровавым проявлением стремления темных сил изменить мир, также ставят Эстонию перед вопросом о том, что можно сделать, если вообще можно, чтобы защитить свое существование в условиях глобальной борьбы, становящейся беспощадной.

Первый шаг духовной капитуляции начинается с головы, говорит Индрек Канник, директор Международного центра оборонных исследований. Именно в голове возникает мысль о том, что в ситуации, когда начались сотрясающие мировой порядок процессы, - наиболее смертоносными из которых являются российско-украинская война и война между Израилем и ХАМАС - Эстония, к сожалению, настолько мала, настолько беспомощна и незначительна, что нет никакой надежды повлиять на эти процессы и тем более сделать что-либо для своей защиты в условиях обострения столкновений между великими державами.