Новый закон: просрочка платежей влечет за собой штрафы для предприятий

Rus.Postimees.eeЭкономикаДля подписчиковНовый закон: просрочка платежей влечет за собой штрафы для предприятийЛийна Лакс, экономический журналист5 ноября 2023, 15:24FacebookCommentsФлаги Европейского союза и Эстонии. Фото: Ilja SmirnovВ Эстонии будут обсуждать новое постановление Евросоюза, которое запретит предприятиям задерживать платежи.В новом году министерства экономики и коммуникаций, юстиции и финансов приступят к обсуждению нового постановления ЕС, которое, по сути, запретит просрочку платежей.ЕС хочет изменить законодательство таким образом, чтобы платежи между предприятиями осуществлялись в течение не более 30 дней. Можно платить быстрее, но задерживать платежи дольше не разрешается.FacebookCommentsКлючевые слова штрафЕвропейский союзпредприятиеЕСзаконзаконопроектштрафыпредприятияплатежиплатеж Pекомендуем