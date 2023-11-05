Новый закон: просрочка платежей влечет за собой штрафы для предприятий

В новом году министерства экономики и коммуникаций, юстиции и финансов приступят к обсуждению нового постановления ЕС, которое, по сути, запретит просрочку платежей.

ЕС хочет изменить законодательство таким образом, чтобы платежи между предприятиями осуществлялись в течение не более 30 дней. Можно платить быстрее, но задерживать платежи дольше не разрешается.