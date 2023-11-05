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Новый закон: просрочка платежей влечет за собой штрафы для предприятий

Лийна Лакс
, экономический журналист
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Флаги Европейского союза и Эстонии.
Флаги Европейского союза и Эстонии. Фото: Ilja Smirnov

В Эстонии будут обсуждать новое постановление Евросоюза, которое запретит предприятиям задерживать платежи.

В новом году министерства экономики и коммуникаций, юстиции и финансов приступят к обсуждению нового постановления ЕС, которое, по сути, запретит просрочку платежей.

ЕС хочет изменить законодательство таким образом, чтобы платежи между предприятиями осуществлялись в течение не более 30 дней. Можно платить быстрее, но задерживать платежи дольше не разрешается.

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