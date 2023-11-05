ГАЛЕРЕЯ ⟩ На площади Вабадузе прошла демонстрация в поддержку Палестины

По словам организаторов, целью демонстрации было привлечь внимание общественности, опираясь на достоверные академические источники и открытую информацию, а также повлиять на правительство Эстонии, чтобы оно осудило незаконное и бесчеловечное применение израильским правительством силы против мирных жителей сектора Газы и призвало к прекращению огня. Кроме того, участники акции почтили память погибших в Газе.