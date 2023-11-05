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ГАЛЕРЕЯ ⟩ На площади Вабадузе прошла демонстрация в поддержку Палестины

rus.postimees.ee
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Фото: Mihkel Maripuu

В 15:00 на площади Вабадузе в Таллинне прошла демонстрация, на которой присутствующие выразили поддержку палестинским гражданам, пострадавшим или убитым в результате конфликта между Израилем и ХАМАС.

По словам организаторов, целью демонстрации было привлечь внимание общественности, опираясь на достоверные академические источники и открытую информацию, а также повлиять на правительство Эстонии, чтобы оно осудило незаконное и бесчеловечное применение израильским правительством силы против мирных жителей сектора Газы и призвало к прекращению огня. Кроме того, участники акции почтили память погибших в Газе.

Каждый участник демонстрации мог взять лист бумаги с именем ребенка, погибшего в результате недавних атак израильских военных. Эти листы были размещены на площади Вабадузе.

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