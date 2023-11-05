МНЕНИЕ ⟩ Расширение Евросоюза ставит Эстонию перед очень сложным выбором

В четверг министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила в МИД с важной речью, в которой сделала ряд предложений, способных кардинально изменить Европейский союз. Конечно, необходимость реформирования Евросоюза возросла в геометрической прогрессии в связи с возможным вступлением в ЕС Украины, а также ряда стран Западных Балкан.

Что же сказал Бербок? Во-первых, она объявила, что Германия готова отказаться от должности комиссара в Еврокомиссии. Эта идея основана на понимании того, что европейские структуры не могут расти бесконечно, и, по мнению Бербок, пост комиссара может быть распределен между несколькими государствами-членами.

Во-вторых, министр иностранных дел Германии высказалась о необходимости отказаться от права вето стран в большинстве областей, таких как налогообложение и внешняя политика. «И это простая политическая математика, что с 36 вето в ЕС риск обструкции в некоторых местах становится неуправляемым», - сказала Бербок.

В то время как в других местах обсуждаются планы реформирования ЕС, речь Бербок содержит сложные вопросы для Эстонии. Ведь Эстония всегда была заинтересована в том, чтобы каждая страна-член имела своего комиссара в Еврокомиссии, а вопросы налогообложения и внешней политики оставались в компетенции страны-члена, то есть чтобы сохранялось право вето в этих областях.

Откажемся ли мы от должности комиссара и права вето ради того, чтобы Украина однажды присоединилась к Европейскому союзу?