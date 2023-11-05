МНЕНИЕ ⟩ Расширение Евросоюза ставит Эстонию перед очень сложным выбором

Европейский союз должен быть способен функционировать после расширения, но Эстония стоит перед непростым выбором, считает редактор отдела мнений Эркки Баховски.
В четверг министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила в МИД с важной речью, в которой сделала ряд предложений, способных кардинально изменить Европейский союз. Конечно, необходимость реформирования Евросоюза возросла в геометрической прогрессии в связи с возможным вступлением в ЕС Украины, а также ряда стран Западных Балкан.
Что же сказал Бербок? Во-первых, она объявила, что Германия готова отказаться от должности комиссара в Еврокомиссии. Эта идея основана на понимании того, что европейские структуры не могут расти бесконечно, и, по мнению Бербок, пост комиссара может быть распределен между несколькими государствами-членами.
Во-вторых, министр иностранных дел Германии высказалась о необходимости отказаться от права вето стран в большинстве областей, таких как налогообложение и внешняя политика. «И это простая политическая математика, что с 36 вето в ЕС риск обструкции в некоторых местах становится неуправляемым», - сказала Бербок.
В то время как в других местах обсуждаются планы реформирования ЕС, речь Бербок содержит сложные вопросы для Эстонии. Ведь Эстония всегда была заинтересована в том, чтобы каждая страна-член имела своего комиссара в Еврокомиссии, а вопросы налогообложения и внешней политики оставались в компетенции страны-члена, то есть чтобы сохранялось право вето в этих областях.
Откажемся ли мы от должности комиссара и права вето ради того, чтобы Украина однажды присоединилась к Европейскому союзу?
Но война в Украине может в корне изменить ситуацию. По имеющимся данным, Кая Каллас заявила в октябре в интервью газете Financial Times, что Эстония готова отказаться от денег ЕС и стать нетто-донором, если Украина станет членом Европейского союза. Но что дальше? Готова ли Эстония отказаться от должности комиссара и права вето в ряде областей?
Это вопрос выбора. Для Эстонии - и для многих других государств-членов - крайне важно, чтобы Украина вступила в ЕС. Это наша геополитическая цель и интерес. Теперь мы должны сделать выбор, как это всегда бывает во внешней политике. Откажемся ли мы от должности комиссара и права вето ради того, чтобы Украина однажды присоединилась к Европейскому союзу? Конечно, этот вопрос зависит не только от Эстонии - он зависит прежде всего от Украины и других государств-членов.
В то же время Эстония заинтересована в работающем Европейском союзе. Из-за Венгрии ЕС также грозит опасность «обоониться» - превратиться в разновидность европейской Организации Объединенных Наций, в место, которое шумит, но ни на что не влияет. Наверное, наивно надеяться, что Эстония сможет спокойно обсудить эти вопросы (не будем забывать лозунги о федерализации и диктате Брюсселя), но рано или поздно это обсуждение должно состояться.