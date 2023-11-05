Мужчина, захвативший в заложники четырехлетнюю девочку в аэропорту Гамбурга, сдался полиции

По данным местной полиции, операция по освобождению захваченного в заложники ребенка в аэропорту Гамбурга завершилась. Она развивалась в течение 18 часов.
В субботу вечером 35-летний мужчина проехал через барьер безопасности, выехал на летное поле аэропорта и припарковался под самолетом. В машине находилась его четырехлетняя дочь.
По словам полицейских, в итоге он сдался властям, не оказав сопротивления, и был арестован.
«Ребенок, похоже, не пострадал», - говорится в сообщении полиции Гамбурга в соцсети Х.
В результате инцидента были отменены или отложены несколько рейсов в аэропорт и из него. В настоящее время принимаются меры по возобновлению работы аэропорта.
Как развивались события
Около 20:00 по местному времени подозреваемый на своем автомобиле подъехал к перрону аэропорта, где обычно паркуются самолеты. По данным местных СМИ, он припарковался под самолетом авиакомпании Turkish Airlines.
По словам полицейских, мужчина дважды выстрелил в воздух из своего оружия и бросил из машины бутылки с горючей смесью. Неясно, была ли у него взрывчатка.
Власти считают, что причиной действий этого человека стал спор об опеке над ребенком. По сообщениям, мать ребенка позвонила в службу спасения и сказала, что ее четырехлетнюю дочь похитили.
Представитель полиции Гамбурга Сандра Левгрюн ранее в воскресенье рассказала, что мужчина не был согласен с некоторыми решениями властей, касающимися опеки, и хотел отправиться с ребенком в Турцию.
«Он говорит, что его жизнь разбита», - сказала она в интервью немецкой телекомпании ZDF.
Местные СМИ сообщают, что переговоры с мужчиной велись на турецком языке через переводчика, однако пока непонятно, есть ли у него германское гражданство.