Мужчина, захвативший в заложники четырехлетнюю девочку в аэропорту Гамбурга, сдался полиции

В субботу вечером 35-летний мужчина проехал через барьер безопасности, выехал на летное поле аэропорта и припарковался под самолетом. В машине находилась его четырехлетняя дочь.

По словам полицейских, в итоге он сдался властям, не оказав сопротивления, и был арестован.

«Ребенок, похоже, не пострадал», - говорится в сообщении полиции Гамбурга в соцсети Х.

В результате инцидента были отменены или отложены несколько рейсов в аэропорт и из него. В настоящее время принимаются меры по возобновлению работы аэропорта.

Как развивались события

Около 20:00 по местному времени подозреваемый на своем автомобиле подъехал к перрону аэропорта, где обычно паркуются самолеты. По данным местных СМИ, он припарковался под самолетом авиакомпании Turkish Airlines.

По словам полицейских, мужчина дважды выстрелил в воздух из своего оружия и бросил из машины бутылки с горючей смесью. Неясно, была ли у него взрывчатка.

Власти считают, что причиной действий этого человека стал спор об опеке над ребенком. По сообщениям, мать ребенка позвонила в службу спасения и сказала, что ее четырехлетнюю дочь похитили.

Автобус Фото: AFP

Представитель полиции Гамбурга Сандра Левгрюн ранее в воскресенье рассказала, что мужчина не был согласен с некоторыми решениями властей, касающимися опеки, и хотел отправиться с ребенком в Турцию.

«Он говорит, что его жизнь разбита», - сказала она в интервью немецкой телекомпании ZDF.