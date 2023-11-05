Со вторника возобновится нормальное движение поездов на линии Таллинн-Вильянди

На Вильяндиской железнодорожной линии в середине октября начались работы по реконструкции участка Рапла-Лелле. Реконструкция этого участка позволит в будущем обеспечить более высокую скорость движения поездов на вильяндиском направлении.

Для того чтобы сделать возможным проведение работ по реконструкции, пришлось в течение трех недель использовать автобус для замены поезда между Рапла и Вильянди. Поезд между Рапла и Таллинном был по-прежнему в ходу.

Согласно графику работ, нормальное движение поездов возобновится со вторника, 7 ноября.