Глава Палестинской автономии назвал условия, на которых готов принять управление над Газой

Израиль намерен уничтожить ХАМАС - палестинскую исламистскую экстремистскую группировку, правящую в секторе Газа, боевики которой совершили 7 октября смертоносное внезапное нападение на еврейское государство.

Это, в свою очередь, поставило серьезные вопросы о том, кто будет управлять палестинским анклавом после окончания войны.

Махмуд Аббас заявил, что возглавляемая им Палестинская национальная администрация готова взять на себя всю ответственность за сектор Газа в рамках всеобъемлющего политического решения. По его словам, такое решение должно будет включать Западный берег реки Иордан, восточный Иерусалим и сектор Газа после окончания войны между ХАМАС и Израилем.

Ранее администрация Аббаса дистанцировалась от идеи принятия под свое управление сектора Газа, заявляя, что не хочет въезжать туда на израильских танках.

Аббас подчеркнул, что безопасность и мир могут быть достигнуты только путем прекращения военного контроля Израиля над территориями «государства Палестина» и признания восточного Иерусалима его столицей.

Статус восточного Иерусалима на протяжении десятилетий служит одним из главных камней преткновения на переговорах об урегулировании палестино-израильского конфликта. Палестинцы добиваются признания восточной части города, где размещены священные места трех мировых религий, в качестве столицы будущего палестинского государства, в то время как Израиль рассматривает весь Иерусалим как свою единую и неделимую столицу.

Аббас также отметил, что Организация освобождения Палестины, управляющая автономией, является единственным законным представителем палестинского народа.