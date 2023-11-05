Женщина, серьезно пострадавшая в ДТП, скончалась в больнице

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в Центр тревоги 4 ноября около 18:42. Авария произошла на проспекте Кангеласте, 20, в Нарве, где 65-летний мужчина за рулем Ford Galaxy не уступил дорогу пешеходу, переходящему нерегулируемый пешеходный переход, и сбил 67-летнюю женщину. Пешеход получила серьезные травмы и была доставлена в больницу, где сегодня скончалась.

По словам Каролины Пожелайте, патрульного полицейского Нарвского отделения полиции, авария произошла в темное время суток и на участке дороги, где ограничение скорости составляет 50 км/ч. «В это время года необходимо быть особенно внимательным на дороге, так как мокрый от дождя асфальт в темное время суток поглощает значительную часть видимости, что значительно затрудняет обнаружение пешеходов. В момент ДТП дорожное покрытие было мокрым, а видимость - плохой. Водитель был трезв и имел водительское удостоверение, однако шины автомобиля не соответствовали требованиям», - добавила она.

«Водителям необходимо быть особенно внимательными при движении в темное время суток, а также в туманную и дождливую погоду. Стоит снижать скорость на перекрестках, а также проверять, соответствуют ли шины вашего автомобиля требованиям. Пешеходы должны носить светоотражатели и одежду светлых тонов, чтобы быть более заметными на дороге. Перед выходом на пешеходный переход также стоит убедиться, что водитель увидел вас и уступает дорогу», - сказала сотрудник полиции.