Понедельник будет дождливым

По данным Агентства окружающей среды, в ночь на понедельник в Эстонии ожидается облачная с прояснениями погода. В начале ночи дожди пройдут местами, после полуночи более плотная зона осадков распространится с юга Эстонии в северном направлении, на западе осадки будут реже. Местами возможен туман. Ветер восточный - юго-восточный, 2-8, порывами до 11 м/сек. Температура воздуха ночью 3-7 градусов тепла.