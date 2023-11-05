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Понедельник будет дождливым

BNS
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Дождь. Иллюстративное фото.
Дождь. Иллюстративное фото. Фото: Mailiis Ollino

В понедельник через Балтийское море и Эстонию будет перемещаться ложбина низкого давления, которая, вдобавок к теплому воздуху принесет во многие регионы осадки.

По данным Агентства окружающей среды, в ночь на понедельник в Эстонии ожидается облачная с прояснениями погода. В начале ночи дожди пройдут местами, после полуночи более плотная зона осадков распространится с юга Эстонии в северном направлении, на западе осадки будут реже. Местами возможен туман. Ветер восточный - юго-восточный, 2-8, порывами до 11 м/сек. Температура воздуха ночью 3-7 градусов тепла.

В понедельник днем в Эстонии преимущественно облачно. Местами дождь, в центральной и восточной части Эстонии осадки более сильные. Ветер восточных направлений, днем переменный, 1-7 м/сек. Температура воздуха 5-9 градусов тепла.

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