Понедельник будет дождливым

В понедельник через Балтийское море и Эстонию будет перемещаться ложбина низкого давления, которая, вдобавок к теплому воздуху принесет во многие регионы осадки.
По данным Агентства окружающей среды, в ночь на понедельник в Эстонии ожидается облачная с прояснениями погода. В начале ночи дожди пройдут местами, после полуночи более плотная зона осадков распространится с юга Эстонии в северном направлении, на западе осадки будут реже. Местами возможен туман. Ветер восточный - юго-восточный, 2-8, порывами до 11 м/сек. Температура воздуха ночью 3-7 градусов тепла.
В понедельник днем в Эстонии преимущественно облачно. Местами дождь, в центральной и восточной части Эстонии осадки более сильные. Ветер восточных направлений, днем переменный, 1-7 м/сек. Температура воздуха 5-9 градусов тепла.