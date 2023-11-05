Испытание погодой: европейцы приходят в себя после штормов

Улицы городов и сельскохозяйственные угодья превратились в реки. Поваленные деревья, сорванные ветром крыши домов, поврежденные линии электропередачи - вот что оставили после себя шторм «Киаран» и пришедший вслед за ним «Домингос».

Больше всего от удара стихии пострадала Италия: в регионе Тоскана погибли семь человек, по всей стране двое числятся пропавшими без вести.

Последнюю жертву - это 69-летний мужчина - обнаружили на затопленном кукурузном поле к северо-западу от Флоренции.

В провинции Пистоя представители властей с помощью громкоговорителей призывали жителей перебраться на верхние этажи зданий, людям выдавали мешки с песком.

Глава Тосканы Эудженио Джани в воскресенье оценил ущерб в несколько сотен миллионов евро.

По всей Европе в результате двух ураганов погибли не менее 20 человек. Во Франции, по данным МВД, число жертв возросло до трех. Еще девять человек получили серьёзные травмы.

В воскресенье стало известно о гибели сотрудника компании Enedis в городе Понт-Авен, его отправили в Бретань с юга Франции помогать восстанавливать электроснабжение. Согласно первоначальному расследованию, его ударило током при работе с поврежденными кабелями.

Strong wind of gusts from #StormDomingos makes landfall over Argenton-sur-Creuse, France tonight. pic.twitter.com/dcrCkaFpBI — Joint Cyclone Center (@JointCyclone) November 4, 2023

Два человека погибли в Шуменской области на северо-востоке Болгарии. Из-за ливней с грозой и шквалистым ветром многие населенные пункты остались без электричества.

В Хорватии, на побережье Адриатики, объявлено оранжевое предупреждение в связи с риском наводнений.