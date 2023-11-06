Профсоюзы требуют от правительства привлекать их к разработке связанных с работниками законов

В письме на имя министра финансов Марта Вырклаэва новоиспеченная глава профорганизации Кайа Васк посетовала на то, что на знакомство с законодательными инициативами нередко выделяют минимальное время, а заинтересованные стороны вообще не вовлечены в процесс.

В качестве главного примера она привела закон о налоге на автомобили, к разработке которого Центральный союз профсоюзов не привлекли. С учетом повышения других налогов данный налог еще больше увеличит налоговое бремя для населения трудоспособного возраста и может повлиять на решения работников о выборе места работы, предупредила Васк.