Видео и фото ⟩ Тяжелое ДТП на шоссе Таллинн-Тарту: сбежавший 19-летний водитель BMW сам пришел в полицию

По предварительным данным, автомобиль BMW на большой скорости врезался в фургон, в результате чего оба автомобиля съехали с дороги. В автомобиле BMW находились три человека, один из которых, по предварительным данным, пострадал. В фургоне в момент аварии находились два человека.

Водитель, находившийся за рулем BMW, скрылся с места происшествия. Полиция приступила к его поискам.

Скрывшийся с места происшествия 19-летний молодой человек в понедельник утром сам пришел в отделение полиции и дал первые объяснения по поводу произошедшего. «По его словам, он скрылся с места происшествия из-за шока», - прокомментировала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов.

Снявший поездку с заднего сиденья BMW молодой человек, который не пострадал, рассказал на месте происшествия, что до аварии водитель местами ехал со скоростью более 200 километров в час.

На месте происшествия дежурный руководитель патрульной службы заявил, что в Центр тревоги ранее поступил звонок о BMW, который едет на большой скорости.