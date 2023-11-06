В Эстонии роезко выросло число налоговых должников среди предприятий

Согласно данным Äripäeva Infopank, в октябре 2023 года число налоговых должников среди эстонских компаний росло быстрее, чем в предыдущие месяцы. С начала года количество должников выросло более чем на 24%, пишут «Деловые ведомости».
Если в сентябре в стране насчитывалось 10 791 предприятие с налоговой задолженностью, то в октябре их было уже 11 249, то есть, за месяц их количество выросло на 4,2%.
В сентябре число налоговых должников увеличилось на 3,8% по сравнению с августом.
С июня по август эта цифра оставалась близкой к 10 400, иными словами, рост за последние два месяца достиг в среднем 8%.