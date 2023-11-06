Трагедия на шоссе: полиция выясняет, почему голый мужчина выбежал под колеса

В субботу, 4 ноября, вечером произошло трагическое ДТП: в Тартумаа недалеко от Кяревере погиб по неизвестной причине бежавший по темному четырехполосному шоссе обнаженный 30-летний мужчина. Что этот молодой человек делал в достаточно безлюдном месте и как именно произошло ДТП, полиция установит в ходе уголовного производства.
Серия трагических происшествий началась в субботу около 19.30 на участке 2+2 шоссе Тарту-Таллинн, почти за километр до моста Кяревере. Сначала 30-летний мужчина, бежавший голым по шоссе, выскочил перед направлявшимся в сторону Таллинна автомобилем Škoda Superb, которым управляла 49-летняя женщина.
После столкновения с машиной Škoda мужчина продолжил движение и был сбит Toyota Land Cruiser, за рулем которого была 41-летняя женщина. Потерпевший скончался на месте.
«Водители были трезвы и у них есть водительские права. В момент ДТП видимость была затруднена из-за темноты», - сообщил дежурный патрульной службы Йыгеваского отделения полиции Стевен Кайо
Полиция возбудила уголовное дело для выяснения обстоятельств случившегося.
Авария произошла на участке дороги, где разрешена максимальная скорость 110 км/ч.