Трагедия на шоссе: полиция выясняет, почему голый мужчина выбежал под колеса

В субботу вечером на четырехполосном участке дороги Кяревере-Кардла, построенном в прошлом году, произошло ДТП, в результате которого погиб молодой человек. Это малонаселенное место.

В субботу, 4 ноября, вечером произошло трагическое ДТП: в Тартумаа недалеко от Кяревере погиб по неизвестной причине бежавший по темному четырехполосному шоссе обнаженный 30-летний мужчина. Что этот молодой человек делал в достаточно безлюдном месте и как именно произошло ДТП, полиция установит в ходе уголовного производства.