Таллиннский этап Кубка мира по керлингу выиграли спортсменки из Латвии

Женская сборная Эстонии не вышла из подгруппы на этапе Кубка мира по женскому керлингу, проходившем в Таллинне в минувшие выходные. Победу на турнире одержала женская сборная Латвии под руководством Эвелины Бароне.
Второе место этапа КМ WCT Tallin Ladies Challenger 2023 завоевала женская сборная Турции (они изначально были фаворитами турнира), которая в этом году на чемпионате Европы сыграет в сильнейшей группе А. Третье место турнира досталось юношеской сборной Германии.
Женская сборная Эстонии под руководством Марие Калдвеэ на этот раз не вышла из подгруппы и была вынуждена довольствоваться 8-м местом в общей таблице.
Этап Кубка мира WCT Tallin Ladies Challenger прошел в Таллинне в седьмой раз, в нем приняли участие 12 команд из Эстонии, Венгрии, Англии, Литвы, Латвии, Польши, Турции, Австрии, Украины и Германии.
В этом сезоне Эстония примет пять международных этапов Кубка мира по керлингу.