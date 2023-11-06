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Ходим по тонкому льду ⟩ Эстония встречает зиму с одним газовым соединением

В случае поломки могут объявить чрезвычайное положение
Карл-Роберт Пухм
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Инчукалнское газохранилище.
Инчукалнское газохранилище. Фото: Ints Kalnins

После повреждения Balticconnector в распоряжении Эстонии останется только один газопровод. Если с ним что-то случится, то в стране, скорее всего, придется объявить чрезвычайное положение.

«Прежде всего, я хочу подчеркнуть то, что, пожалуй, является самым важным для населения и предприятий – доступность газа. Наша надежность поставок ни в коем случае не нарушена», – так начала премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) пресс-конференцию правительства 13 октября, когда газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией был поврежден якорем и общественность была явно обеспокоена сложившейся ситуацией.

Хотя выступление Каллас с целью успокоить население было ожидаемым и логичным, столь громкие заявления премьер-министра удивили некоторых экспертов в области энергетики. По их мнению, ситуация вокруг поставок газа на самом деле не столь однозначна, как утверждает премьер-министр.

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