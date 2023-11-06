Ходим по тонкому льду ⟩ Эстония встречает зиму с одним газовым соединением

«Прежде всего, я хочу подчеркнуть то, что, пожалуй, является самым важным для населения и предприятий – доступность газа. Наша надежность поставок ни в коем случае не нарушена», – так начала премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) пресс-конференцию правительства 13 октября, когда газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией был поврежден якорем и общественность была явно обеспокоена сложившейся ситуацией.