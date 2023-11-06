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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Украина ясно дала понять, что удар по Крымскому мосту возможен в любой момент

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Pilt videost
  • Выверенная атака украинцев на Керченский судостроительный завод послала россиянам сильный сигнал
  • Перед Россией встала задача существенно усилить ПВО по всей стране
  • Российская армия стабильно теряет более 800 человек в день

В результате украинского удара по судостроительной верфи в Керчи российскому командованию стало понятно, что массированные ракетные и дроновые удары по украинским городам и энергетической инфраструктуре приведут в ответ к широкомасштабным атакам на российскую энергетическую инфраструктуру, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Публикации в СМИ Валерия Залужного, главнокомандующего ВСУ, побудили президента Зеленского быстро отреагировать и тоже начать высказываться на связанные с военными действиями темы. Президент пообещал очистить армию от остатков советского менталитета и бюрократического мышления. Кроме того, Зеленский заявил, что армия сейчас разрабатывает новую стратегию, которая позволит быстрее освободить всю украинскую территорию. Эти обещания также можно расценить и как упрек в адрес командующего ВСУ.

Удар по российской верфи

Выверенная атака Украины на верфь в городе Керчь, что в Крыму, проведенная позавчера, посылает России несколько сигналов и помимо собственно потери важного корабля. Во-первых, российская ПВО все еще не на должном уровне. Хотя у Украины совсем немного ракет, пригодных для ударов с больших расстояний, у украинцев все равно есть возможности успешно атаковать важные объекты.

Поскольку пострадавшая верфь расположена в непосредственной близости от Крымского моста, Украина также посылает сигнал, что может разрушить мост в любой момент по своему усмотрению. Учитывая инициированную Украиной информационную кампанию о том, что массированные ракетные и дроновые удары по украинским городам и энергетической инфраструктуре приведут в ответ к широкомасштабным атакам на российскую энергетическую инфраструктуру, в этот контекст можно поместить и возможную атаку на Керченский мост.

В более широком масштабе России следует значительно усилить противовоздушную оборону на всей территории страны, что может быть достигнуто только за счет ослабления безопасности войск, сражающихся на фронте. Маловероятно, что российское руководство откажется от попыток организовать более крупные ракетные удары по Украине, но информационная кампания Украины и атаки в Крыму, безусловно, имеют сдерживающий эффект.

Сегодня ночью российские ракетные и дроновые удары пришлись на юг Украины, включая Одессу. Более подробные данные об ущербе, вероятно, появятся в течение дня.

Количество и интенсивность российских ударов по позициям украинских войск вчера несколько снизились, но ситуация не изменилась.

Российская армия стабильно теряет более 800 человек в день. Бронетехника все в меньше степени используется россиянами в боевых действиях, а, значит, и российские потери в бронетехнике становятся ниже.

Израиль и ХАМАС

Наступление Израиля в Газе продолжалось в своей обычной аккуратной манере. Изриальтяне не встретили очень серьезного сопротивления, и на основе опубликованных до сих пор обзоров в СМИ можно сделать вывод, что туннельная система, построенная ХАМАС, не дала боевикам никаких преимуществ, по крайней мере, до сих пор. Израиль жестко изолировал север Газы и продолжает зачистку территории. Но более трудные сражения для израильских сил еще впереди.

Визит госсекретаря США в Израиль и Палестинскую автономию является закономерным. Израиль, безусловно, хотел бы покинуть сектор Газа как можно скорее. Все более широко распространяются мнения, что и Израиль, и США предпочли бы вновь передать власть там лидерам Палестинской автономии.

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил после встречи с госсекретарем США, что он согласится на это только в том случае, если Израиль примет решение о создании двух государств, то есть будет реализован полный пакет решения. С точки зрения Палестинской автономии, это совершенно естественно. События, произошедшие на сегодняшний день, показывают, что ХАМАС не удалось заручиться политической поддержкой и не удалось взять на себя роль лидера движения сопротивления.

Премьер-министр Израиля подтвердил, что они готовы на прекращение огня или перемирие в Газе только в том случае, если ХАМАС освободит всех заложников.

В израильском кабинете был министр, представляющий небольшую партию, который выразил мнение, что против сектора Газа следует применить ядерное оружие. Премьер-министр Нетаньяху быстро отреагировал гневной критикой на эти слова, и министр был отстранен от должности, но ущерб все равно был нанесен. В классике российского кино есть короткая и практичная цитата: если человек идиот, то это надолго. Если вы поставите такого человека в правительство, пострадает вся нация.

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