ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Украина ясно дала понять, что удар по Крымскому мосту возможен в любой момент

Сегодня ночью российские ракетные и дроновые удары пришлись на юг Украины, включая Одессу. Более подробные данные об ущербе, вероятно, появятся в течение дня.

Количество и интенсивность российских ударов по позициям украинских войск вчера несколько снизились, но ситуация не изменилась.

Российская армия стабильно теряет более 800 человек в день. Бронетехника все в меньше степени используется россиянами в боевых действиях, а, значит, и российские потери в бронетехнике становятся ниже.

Израиль и ХАМАС

Наступление Израиля в Газе продолжалось в своей обычной аккуратной манере. Изриальтяне не встретили очень серьезного сопротивления, и на основе опубликованных до сих пор обзоров в СМИ можно сделать вывод, что туннельная система, построенная ХАМАС, не дала боевикам никаких преимуществ, по крайней мере, до сих пор. Израиль жестко изолировал север Газы и продолжает зачистку территории. Но более трудные сражения для израильских сил еще впереди.

Визит госсекретаря США в Израиль и Палестинскую автономию является закономерным. Израиль, безусловно, хотел бы покинуть сектор Газа как можно скорее. Все более широко распространяются мнения, что и Израиль, и США предпочли бы вновь передать власть там лидерам Палестинской автономии.

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил после встречи с госсекретарем США, что он согласится на это только в том случае, если Израиль примет решение о создании двух государств, то есть будет реализован полный пакет решения. С точки зрения Палестинской автономии, это совершенно естественно. События, произошедшие на сегодняшний день, показывают, что ХАМАС не удалось заручиться политической поддержкой и не удалось взять на себя роль лидера движения сопротивления.

Премьер-министр Израиля подтвердил, что они готовы на прекращение огня или перемирие в Газе только в том случае, если ХАМАС освободит всех заложников.