Ильмар Рааг (55) – человек-оркестр. Оркестром он, конечно, не дирижирует, зато действиями этого человека, много лет назад отдавшего свое сердце миру кино, дирижирует желание запечатлеть современный мир. В результате этого на свет появилось несколько документальных, а также целый ряд художественных фильмов и сериалов

Чтобы тревожное настоящее не превратилось в пугающее будущее, Рааг, который прошел службу в советской армии, уже два десятилетия назад заново открыл в себе носителя мундира и защитника страны. А на мартовских выборах этого года он, к удивлению многих, даже баллотировался в Рийгикогу.