Дело эстонской ОПГ передано в суд: Джокер и его сообщники окажутся на скамье подсудимых

В середине октября Госпрокуратура направила в суд уголовное дело, в рамках которого обвинение было предъявлено Валерию Рамъялгу в создании преступного сообщества и девяти людям - в участии в этом преступном сообществе.
Согласно обвинительному заключению, Валерий Рамъялг создал так называемое преступное сообщество «Джокер», вербовал в него членов и руководил работой преступного сообщества. Тайво Хаваму предъявлено обвинение в принадлежности к преступному сообществу и вербовке в него членов, а Кейо Яанупу, Эрго Хаабу, Оливеру Ляэтсу, Марко Егорову, Марко Ораву, Андре Оякяэру, Дмитрию Черевко и Маргусу Луми предъявлено обвинение в принадлежности к преступному сообществу.
Андре Оякяэра и Марко Егорова также обвиняют в физическом насилии, Оливера Ляэтсе обвиняют в незаконном обращении небольшого количества наркотического вещества, Эрго Хааба в уклонении от отбытия назначенного наказания, а Дмитрия Черевко в страховом мошенничестве.
По словам государственного прокурора Райго Ааса, согласно обвинительному заключению, преступное сообщество действовало как минимум с первой половины 2013 года.
«Согласно обвинению, цель преступного сообщества была направлена, прежде всего, на совершение преступлений против собственности и на совершение экономических преступлений. Однако собранные доказательства также указывают и на то, что преступления с применением физического насилия совершались и для обеспечения устойчивости и авторитета преступного сообщества. Согласно обвинительному заключению, преступное сообщество действовало через своих членов как в Эстонии, так и в Финляндии и имела авторитет в криминальном мире обеих стран. Восемь из десяти обвиняемых в настоящее время находятся под стражей, и полученные преступным путем доходы в сумме более чем 400000 евро, в обеспечение конфискации, сейчас арестованы», - сказал Аас.
«Независимо от того, на совершении каких преступлений специализируется преступное сообщество, правоохранительные органы должны решительно противодействовать ее деятельности. Если преступники договариваются между собой о разделении ролей, тщательно планируют, какие преступления совершить и как скрыть следы этих преступлений, и действуют, исходя из неписаных правил преступного мира, это опасно и для людей, и для общества. А именно, подрывает правопорядок, поскольку члены преступных сообществ не соблюдают существующие законы, но зачастую ради достижения своих целей совершают опасные преступления», - сказал Аас.
Суд еще не назначил дату предварительного судебного заседания. В случае признания виновным в создании преступного сообщества суд может назначить наказанием тюремное заключение на срок от 5 до 15 лет, за членство в преступном сообществе может быть назначено наказанием тюремное заключение на срок от 3 до 12 лет.