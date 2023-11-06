Дело эстонской ОПГ передано в суд: Джокер и его сообщники окажутся на скамье подсудимых

Согласно обвинительному заключению, Валерий Рамъялг создал так называемое преступное сообщество «Джокер», вербовал в него членов и руководил работой преступного сообщества. Тайво Хаваму предъявлено обвинение в принадлежности к преступному сообществу и вербовке в него членов, а Кейо Яанупу, Эрго Хаабу, Оливеру Ляэтсу, Марко Егорову, Марко Ораву, Андре Оякяэру, Дмитрию Черевко и Маргусу Луми предъявлено обвинение в принадлежности к преступному сообществу.

«Согласно обвинению, цель преступного сообщества была направлена, прежде всего, на совершение преступлений против собственности и на совершение экономических преступлений. Однако собранные доказательства также указывают и на то, что преступления с применением физического насилия совершались и для обеспечения устойчивости и авторитета преступного сообщества. Согласно обвинительному заключению, преступное сообщество действовало через своих членов как в Эстонии, так и в Финляндии и имела авторитет в криминальном мире обеих стран. Восемь из десяти обвиняемых в настоящее время находятся под стражей, и полученные преступным путем доходы в сумме более чем 400000 евро, в обеспечение конфискации, сейчас арестованы», - сказал Аас.