Нарва и Силламяэ могут получить субсидию на организацию отдельного вывоза биоотходов

Домохозяйства в Эстонии производят 300 килограммов отходов на человека в год, из которых почти треть составляют биологические отходы, образующиеся на кухне и при приготовлении пищи. «Раздельный сбор позволяет нам превращать биологические отходы в ценный компост и биогаз, обогащая нашу почву и обогревая наши дома. Поэтому раздельный сбор биоотходов от смешанных бытовых отходов крайне необходим. Субсидия, распределяемая государством, помогает муниципалитетам обеспечить каждому человеку возможность и средства для этого, поскольку только так мы можем повторно использовать и перерабатывать биологические отходы. Это самый простой способ внести вклад в экологически устойчивую экономику, и он требует осведомленности и активного вклада от всех нас», - сказал Иво Яанисоо, вице-канцлер Министерства климата.

По словам Риты Юрманн, руководителя направления устойчивой экономики KIK, это третий подобный раунд, который организуется за счет средств, неиспользованных в ходе предыдущих раундов. «Этим раундом мы помогаем тем, кто отстает, тем муниципалитетам, где до сих пор отсутствует сбор биоотходов. С помощью поддержки также можно сделать утилизацию биоотходов максимально удобной для жителей этих муниципалитетов и городов. В предыдущих раундах заявок мы уже поддержали создание инфраструктуры для раздельного сбора биологических отходов в десяти муниципалитетах и ​​приобретение контейнеров для биологических отходов и компостеров в 30 муниципалитетах на сумму в 2,7 млн евро. Теперь появилась возможность для тех муниципалитетов, которые еще не получили поддержки на эту деятельность», - добавляет Юрманн.