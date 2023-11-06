Нарва и Силламяэ могут получить субсидию на организацию отдельного вывоза биоотходов

Центр инвестиций в окружающую среду (KIK) сегодня, 6 ноября, открывает новый раунд приема ходатайств от муниципалитетов на выделение средств для приобретения контейнеров для биоотходов, компостеров и корзин. Бюджет тура составляет 86 150 евро, ходатайствовать о поддержке могут волостные муниципалитеты Алутагузе, Антсла, Хяэдемеэсте, Канепи, Муху, Раквере, Рыуге и Выру, а также города Нарва и Силламяэ, где отдельный сбор биологических отходов для жильцов домов пока не организован.
Домохозяйства в Эстонии производят 300 килограммов отходов на человека в год, из которых почти треть составляют биологические отходы, образующиеся на кухне и при приготовлении пищи. «Раздельный сбор позволяет нам превращать биологические отходы в ценный компост и биогаз, обогащая нашу почву и обогревая наши дома. Поэтому раздельный сбор биоотходов от смешанных бытовых отходов крайне необходим. Субсидия, распределяемая государством, помогает муниципалитетам обеспечить каждому человеку возможность и средства для этого, поскольку только так мы можем повторно использовать и перерабатывать биологические отходы. Это самый простой способ внести вклад в экологически устойчивую экономику, и он требует осведомленности и активного вклада от всех нас», - сказал Иво Яанисоо, вице-канцлер Министерства климата.
По словам Риты Юрманн, руководителя направления устойчивой экономики KIK, это третий подобный раунд, который организуется за счет средств, неиспользованных в ходе предыдущих раундов. «Этим раундом мы помогаем тем, кто отстает, тем муниципалитетам, где до сих пор отсутствует сбор биоотходов. С помощью поддержки также можно сделать утилизацию биоотходов максимально удобной для жителей этих муниципалитетов и городов. В предыдущих раундах заявок мы уже поддержали создание инфраструктуры для раздельного сбора биологических отходов в десяти муниципалитетах и приобретение контейнеров для биологических отходов и компостеров в 30 муниципалитетах на сумму в 2,7 млн евро. Теперь появилась возможность для тех муниципалитетов, которые еще не получили поддержки на эту деятельность», - добавляет Юрманн.
Заявку на субсидию могут подать местные органы власти, еще не наладившие для жителей отдельный сбор биологических отходов. Это волости Алутагузе, Антсла, Хяэдемеэсте, Канепи, Муху, Раквере, Рыуге и Выру, а также города Нарва и Силламяэ. Поддержка не предоставляется муниципалитетам, которые уже получили поддержку на приобретение контейнеров для биоотходов, компостеров или корзин в течение последних пяти лет, и где вывоз биоотходов уже был организован ранее.
К моменту подачи заявления муниципалитетом должна быть зарегистрирована услуга по закупке организованного вывоза отходов, которая также включает в себя услугу по вывозу биологических отходов, или, же как минимум, информация о готовящейся закупке должна быть внесена в реестр государственных закупок. Муниципалитеты, которые еще не организовали вывоз биологических отходов, должны, в случае необходимости, сначала изменить свои правила обращения с отходами, а затем объявить о новом заказе услуги транспортировки отходов, который соответствует правилам обращения с отходами. Это является условием для получения субсидии.
Бюджет этого раунда подачи заявок составляет 86 150 евро, на один проект выделяется субсидия в размере до 15 000 евро. Заявки можно подавать в электронной среде; они будут приниматься до тех пор, пока бюджет не будет исчерпан. Инфодень на тему приема заявок состоялся 20 октября, подробнее о нем можно узнать здесь. Дополнительную информацию о субсидиях можно найти на сайте KIK.