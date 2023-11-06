Эстонская шахматистка оказалась крепким орешком даже для чемпионок мира

Нарва, занимающая в мировой рейтинговой таблице 63-е место, выступила на организованном по швейцарской системе турнире (в нем было разрешено выступать лишь 40 лучшим шахматисткам по рейтингам FIDE и еще десяти спортсменкам).

В третьем туре она проиграла Полине Шуваловой (FIDE 14), но сумела оправиться от поражения и набрала хорошие очки. Сначала она обыграла Кетеван Арахамию-Грант, вничью сыграла с Шри Савитой (FIDE 80), победила чемпионку Европы Монику Сокот (FIDE 70) и сыграла вничью с Элизабет Паэтц (FIDE 18).

Затем эстонка обыграла двукратную чемпионку мира украинку Марию Музычук (FIDE 10), после чего разгромила шахматистку, занимающую второе место в мировом рейтинге – многократную победительницу юниорских чемпионатов мира и Европы россиянку Александру Горячкину (FIDE 2).

Затем была не самая удачная партия с Батхуяг Мунгунтуули (FIDE 95), но Нарва все же сумела набрать хорошие очки на турнире, когда сыграла вничью с двукратной чемпионкой мира по быстрым шахматам Бибисарой Асубаевой (FIDE 19).

В общей сложности Нарва одержала четыре победы на турнире с призовым фондов в 140 000 долларов. Также у нее было пять ничьих и два поражения. С этими результатами она набрала 6,5 очков и заняла 11-е место.