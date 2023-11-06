Жителей Эстонии призывают выбрать рыбу года

Кто из них станет увенчанной титулом «Рыба 2024 года» рыбой, определят результаты голосования в соцсетях, к участию в котором приглашаются все желающие. Проголосовать можно на странице facebook.com/aastakala. Голосование продлится до конца этого года, а рыба-победительница будет объявлена 15 января следующего года.