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Жителей Эстонии призывают выбрать рыбу года

BNS
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Среди претендентов на титул есть и угорь.
Среди претендентов на титул есть и угорь. Фото: Margus Ansu

По инициативе журнала Kalastaja в соцсетях снова выбирают рыбу года. На этот раз выбор делается между четырьмя претендентками - это килька, угорь, судак и бычок-кругляк.

Кто из них станет увенчанной титулом «Рыба 2024 года» рыбой, определят результаты голосования в соцсетях, к участию в котором приглашаются все желающие. Проголосовать можно на странице facebook.com/aastakala. Голосование продлится до конца этого года, а рыба-победительница будет объявлена 15 января следующего года.

Рыбаки Сааремаа номинируют на титул рыбы 2024 года кильку, Клуб рыбаков Южной Эстонии выдвигает европейского угря, члены Эстонского общества рыбаков отдают предпочтение судаку, а рыбаки Хийумаа считают, что титула заслуживает бычок- кругляк.

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