«Свяжитесь с нами!»: полиция разыскивает виновника ДТП в Таллинне

На прошлой неделе, во вторник, 31 октября, в 17.04 в Таллинне на перекрестке Тартуского шоссе и улицы Суур-Сыямяэ произошло ДТП: автомобиль Lexus CT200h, двигавшийся со стороны Тарту в сторону центра города, столкнулся с автомобилем, который на разрешенный сигнал светофора поворачивал налево, а затем покинул место происшествия, без выяснения обстоятельств.

Если у вас есть информация об этой аварии или о скрывшемся с места происшествия Lexus, полиция просит связаться с ними по адресу электронной почты pohja.lmt@politsei.ee.

В Центре надзора за дорожным движением напоминают, что в случае ДТП сначала необходимо выяснить, в порядке ли здоровье участников происшествия. Если речь идет только о материальном ущербе, avarii.lkf.ee поможет зафиксировать происшествие.